El TSJA anula el IBI de Oviedo El alto tribunal ha estimado los 14 recursos presentados en su mayor parte por empresas grandes superficies comerciales y la patronal GONZALO DÍAZ-RUBÍN Oviedo Jueves, 23 noviembre 2017, 14:13

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado nulo esta mañana el IBI de Oviedo. El alto tribunal ha estimado los 14 recursos presentados en su mayor parte por empresas grandes superficies comerciales y la patronal contra la ordenanza fiscal aprobada para este año y que incluyan un tipo diferenciado de Ibi para los grandes valores catastrales.

Como adelantó este diario en exclusiva, los servicios municipales olvidaron la publicación en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia tal y como marca la Ley de Haciendas Locales del anuncio de la aprobación de las ordenanzas fiscales.

Basándose en ese argumento y en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo el alto tribunal ampara los 14 recursos y anula la Ordenanza Fiscal.

A efectos prácticos, la anulación del tributo, que llega solo 3 días después del fin del periodo de pago voluntario, supondrá que el Ayuntamiento deberá renunciar a unos 4000000 euros de ingresos que esperaba recaudar a través del tipo diferenciado.

En teoría la anulación también supone que debe aplicarse el tipo general vigente el año pasado para todos los contribuyentes. Eso supondría que no se beneficiarían los recibos de este año de la rebaja del 3,7% aprobada por el Pleno el año pasado. Sin embargo el equipo de gobierno ya había anunciado con anterioridad qué no daría marcha atrás y no modificaría los recibos del resto de contribuyentes.

Rosón afirma que es una «lástima» no poder aplicar el IBI diferenciado por un «formalismo en la publicación»

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, ha lamentado este jueves que por un "formalismo en la publicación" no se vaya a poder aplicar el IBI diferenciado en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha declarado la nulidad de la Ordenanza Fiscal número 400 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del Municipio.

"Conocemos que la sentencia se basa en la publicación, en un formalismo, pero señala que la medida es correcta y ajustada a la legislación", ha explicado Rosón en declaraciones a los medios de comunicación.

Rubén Rosón ha señalado que el IBI diferenciado "será una realidad y se aplicará" en el próximo año. "La sentencia se basa en un formalismo en la publicación, pero la medida es absolutamente legal según la sentencia", ha indicado el concejal.

Al ser preguntado por los medios, Rosón ha confirmado que no se tendrá que modificar ningún parámetro de presupuestos de 2017 ni 2018. "No va a haber recargo especial del IBI a ningún vecino de Oviedo. Simplemente no se cobrará el diferenciado a los propietarios de grandes inmuebles", ha aclarado. El importe que se pretendía recaudar con ese IBI diferenciado ascendía a 3,3 millones de euros.