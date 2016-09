El Supremo abre causa a Rita Barberá por presunto blanqueo de capitales

Uno no se puede esperar grandes cosas en un foro donde la mitad de los que comentan son falangistas

Tarde ¡ muy tarde ! pero la justicia llega ................... ¡ oh debería de llegar ! .

Se puede ser político, acusador y juez y hay que presumirle imparcialidad. Aaay que risa me da todo

Agorera profesional que yes ¡ monina ! .

Sabes perfectamente que soy un hombre, pues siempre te diriges a mi en masculino. Pero cuando me quieres insultar lo haces en femenino, como si ser mujer fuera un insulto. Pues mira, no soy mujer, pero si lo fuese no sería nada malo. Maldito machismo.