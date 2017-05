José María Pérez desvincula la marcha de Blanco de las primarias del PSOE

El presidente de la gestora de la Agrupación Socialista de Gijón, José María Pérez, ha relacionado este jueves la dimisión del consejero de Economía de Asturias, Francisco Blanco, con "cuestiones personales" y no con el resultado del reciente proceso de primarias en el PSOE en el que Pedro Sánchez fue elegido secretario general.

Pérez, en este sentido, ha explicado a los medios de comunicación, durante una visita al poblado de Santa Bárbara, que él mismo se enteró por la prensa esta pasada noche de la dimisión de Blanco, al que mandó un mensaje para confirmar la noticia. Este le señaló entonces que era una decisión personal, que estaba hablada con el presidente regional, Javier Fernández, y que tenía que ver con "cuestiones personales". Si él me lo dice, no tengo por qué no creerlo", ha remarcado. Asimismo, ha dicho desconocer quién es la persona que sustituirá a Blanco al frente de una Consejería que, según él, tiene que resolver tareas importantes. Tampoco sabe si esa persona ya está elegida.

A nivel local, y preguntado por la posibilidad de que el exsecretario de Organización de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Álvarez Raja, esté pensando volver a la Secretaría General del partido, ha apuntado que recientemente le escuchó en una tertulia que lo estaba valorando. En todo caso, ha incidido en que en Gijón habrá un congreso, y un proceso de elección de quien ocupe la Secretaría General y la Ejecutiva tras el proceso autonómico. Es por ello, que ha señalado que si quiere presentarse, deberá hacerlo a un proceso junto al resto de compañeros que decidan estar en el mismo.

Ha enfatizado, también, que en el PSOE los procesos son democráticos y hay que someterse a la decisión de la militancia, a lo que ha añadido que esta se tomará en las fechas que corresponda, después del congreso de la FSA. Ha dejado claro, no obstante, que "el domingo se acabaron los candidatos". Pérez ha insistido en que el domingo hubo una elección, y hay un secretario general que se llama Pedro Sánchez, y las personas que apoyaron a uno u otro candidato en ese proceso apoyan al que ha salido elegido. "Ya no hay más discusión sobre eso", ha recalcado.

Otra cosa, según él, es que cuando lleguen a los procesos autonómicos o locales, quienes aspiren a ser candidatos deberán someterse a un proceso equivalente al que se acaba de vivir. "Esas etiquetas que se produjeron ahora, están finiquitadas", ha reiterado. Para él, ya no hay grupos "de", sino que a partir de ahora, quien quiera ser candidato deberá pasar por un proceso de elección.

Respecto a si él se presentará a la Secretaría General del PSOE de Gijón, ha apuntado que no tiene ninguna decisión tomada respecto a ningún proceso. En todo caso, ha recalcado que el día que tenga que decir algo, el primer sitio donde lo dirá será en la sede de su partido.