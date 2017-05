Llamazares pide que Javier Fernández cambie el Gobierno y revise el acuerdo con el PP

El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha reclamado hoy del presidente del Principado, Javier Fernández, una remodelación de su gobierno para afrontar la segunda mitad de la legislatura y le ha emplazado a "revisar" su acuerdo con el PP, que permitió aprobar el presupuesto de 2017.

Tras conocer la dimisión del consejero de Empleo, Francisco Blanco, -el único miembro del Ejecutivo que no había apoyado a Susana Díaz-, Llamazares ha asegurado desconocer las causas "reales" de esta decisión que el Gobierno atribuye a razones "personales", pero ha advertido de que en política "no hay casualidades".

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de la coalición ha mostrado su preocupación porque el resultado de las primarias en el PSOE "tuviera como consecuencia la desestabilización de la situación política en Asturias" que, ha subrayado, "no se lo merece".

No obstante, sí ha reclamado de Fernández que aproveche el ecuador de la legislatura para "reflexionar" sobre la necesidad de afrontar una remodelación de su gabinete que permita "relanzar el cambio político" y "recuperar el liderazgo" para superar la "anodina" gestión realizada hasta ahora "por inercia".

Tras recordar que dos consejeros han sido reprobados ya por la Junta General, Llamazares ha considerado que el jefe del Ejecutivo debe "reflexionar" si su alianza presupuestaria con el PP "tiene futuro o no" en un momento en el que, a nivel nacional, para el PSOE esa estrategia "no lo tiene" y que deja al gabinete que preside Fernández "en una situación muy precaria".

Podemos cree que el resultado de las primarias influyó en la decisión de Blanco

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Emilio León, ha asegurado hoy que, pese a desconocer las razones personales aludidas por el consejero de Empleo, Francisco Blanco, para presentar su dimisión, el resultado de las elecciones primarias del PSOE "influyó" en su decisión.

En declaraciones a los periodistas, León ha considerado además que, al margen de esta cuestión, existen "motivos políticos y razones de sobra" para defender la necesidad de un cambio en las políticas de empleo del Principado que se han revelado "fracasadas" tal y como reflejan los principales indicadores.

A su juicio, el PSOE es hace tiempo "un barco a la deriva capitaneado por Javier Fernández que pasa de ser capitán a grumete" y su situación "pasa factura al conjunto de España" y "afecta" a la política asturiana que necesita de "cambios sustanciales".

Tras las primarias del PSOE, ha apuntado, se abre "un espacio interesante de apertura política" que requiere "tener los oídos muy atentos y distinguir entre quienes quieren cambios de verdad y quienes sólo quieren cambiar la silla".

Así, ha asegurado que, aunque "sospecha" que el jefe del Ejecutivo "apuesta por mantenerse en la inercia y salvarse él y su gobierno", a Podemos le gustaría que hubiera un cambio en sus relaciones con el PSOE pese a que, ha advertido, a los socialistas tampoco les "sirve" la actitud de IU y demuestran tener únicamente capacidad de diálogo con el PP.

Fernando Lastra evita valoraciones políticas de la dimisión

El socialista Fernando Lastra, ha asegurado "desconocer la motivación" del cese, del que "se acababa de enterar".

Así, preguntado si considera que este cese tiene que ver con la celebración de las primarias del PSOE, Lastra ha asegurado que "no tiene ni idea de los motivos" y ha reiterado en varias ocasiones que se enteró de la dimisión esta mañana, antes de iniciarse el pleno.

"No tengo ni idea, yo sabía que el hombre estaba pensando dejar la política pero no sabía cuando", dijo Lastra. Una respuesta que ha provocado que los periodistas repreguntasen si se trata de "dejar la política o dejar la consejería", a lo que Lastra ha indicado "no se, la política o la consejería, son cosas de él".

Ha insistido en que no conoce ninguna motivación del ya exconsejero y ha pedido respeto para esa decisión. "Estoy hablando de algo que desconozco", ha insistido Lastra que ha manifestado que "no puede hacer una valoración política de un asunto del que se acababa de enterar".

Francisco Blanco fue el único miembro del Gobierno asturiano que se posicionó del lado del secretario electo, Pedro Sánchez. Durante la campaña de las primarias también estuvo presente en algún acto de Patxi López. Según el Gobierno, Blanco ya había trasladado hace meses su intención de dejar el cargo y reincorporarse a su puesto en la Universidad de Oviedo donde es profesor de Hacienda Pública.