Un youtuber incendia las redes al dar galletas rellenas de pasta de dientes a un transeúnte

Se hace llamar Reset y ha indignado a cientos de usuarios de las redes sociales. Y es que no ha gustado la 'broma' propuesta por uno de los seguidores de su canal de Youtube: cambiar el relleno de las galletas Oreo por pasta de dientes y dársela a personas sin hogar.

En un vídeo de apenas seis minutos se le ve preparando el 'reto', al que Reset decidió añadir la entrega de 20 euros, y salir a la calle a buscar a su 'víctima'. Cuando la encuentra, se le ve darle el dinero y, a continuación, el paquete de galletas.

Cumplido el objetivo, dice sentirse bien ayudando a los demás, pero parece darse cuenta de la crueldad de lo que ha hecho y añade: “Igual me he pasado con lo de la pasta de dientes, pero le ayudará porque quizás no se ha lavado los dientes desde que se volvió pobre”, dice a cámara.

Criticado en las redes sociales, solo se le ocurrió intentar corregir la 'broma' yendo a buscar al transeúnte para darle más dinero. Y trata de defenderse: “La gente exagera las bromas de mis retos, seguro que si fuera una persona normal no pasaría nada, pero como es un vagabundo la gente se queja. Creo que hasta le ayudé a lavarse los dientes. ‘xd’”…. “aquí vemos cómo la gente no ayuda a los vagabundos. Solo hay céntimos de (0,01€) (0,02€) (0,05€) Así está España o al menos la zona donde vivo”.