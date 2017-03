Prohibido subir al avión con leggins

La polémica está servida después de que una aerolínea negase el acceso al avión a dos jóvenes por ir vestidas con leggins. Se trata de la compañía United Airlines, que según informa The Wahington Post, oblogó a una tercera persona a cambiarse de ropa para subir.

Shannon Watts, fundadora de 'Moms Dead' se encontraba en dicho vuelo y fue ella quien decidió denunciar esa situación a través de su perfil de Twitter. «¿Un agente de United no está dejando a unas chicas en 'leggins' meterse en el vuelo de Denver a Minneapolis porque la licra no está permitida?», publicó.

1) A @united gate agent isn't letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

2) She's forcing them to change or put dresses on over leggings or they can't board. Since when does @united police women's clothing? — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, pero la compañía de vuelos dio la razón de por qué se les prohibió tal cosa.

Jonathan Guerin, portavoz de la compañía, aclaró que las chicas a las que se les advirtió sobre la vestimenta eran 'pass riders', es decir, pasajeras que viajan gratis o con tarifas extremadamente reducidas porque son empleados de la compañía o familiares. Al volar con dicha tarjeta tienen que cumplir con el código de vestimenta para trabajadores que establece la aerolínea, y los leggins no cumplen con éste. «A nuestros pasajeros normales no se les va a negar el acceso porque llevan leggins o pantalones de yoga», ha dicho un portavoz a The Washington Post.

Desde United Airlines aseguran que las jóvenes eran conscientes de esa norma y no estaban de acuerdo con ella aunque, finalmente, accedieron a cambiar su vestimenta y pudieron completar su viaje.