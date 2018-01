La genial respuesta de un hotel de Dublín a una bloguera que quiso alojarse gratis El conflicto con la 'influencer' llevó al establecimiento a emitir una factura falsa por la publicidad gratuita que le han hecho EL COMERCIO Gijón Miércoles, 24 enero 2018, 23:21

El hotel The White Moose Cafe de Dublín no quiere a más blogueros en sus habitaciones. El establecimiento de la capital irlandesa se ha visto envuelto en las últimas semanas en una polémica con la 'youtuber' Elle Darby. Todo comenzó cuando la joven solicitó alojamiento grauito a cambio de realizar publicidad del hotel en sus redes sociales. El hotel aprovechó entonces la red para proclamarse libre de 'influencers' y mostró como ejemplo la petición de Darby.

La joven, que se había mantenido en silencio hasta ahora, ha publicado un vídeo en el que niega los hechos y critica que el establecimiento no pusiese más empeño en proteger su identidad. «Cualquier empresario puede decir que no a una propuesta comercial. Pudo limitarse a decir que no en lugar de responder con amenazas», explica ella.

El hotel, por su parte, sigue explotando la polémica para darse a conocer. A través de su cuenta oficial de Facebook ha hecho pública una falsa factura en el que reclaman a la 'youtuber' el pago de cinco millones de euros en concepto de publicidad. Y es que según sus cálculos, gracias al conflicto su nombre ha aparecido en en 114 artículos en 20 países con un alcance potencial de 450 millones de personas.