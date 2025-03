El alcalde de Carreño, Ángel García (Izquierda Unida), analiza para EL COMERCIO las implicaciones que tendrá para el concejo que la oposición –PSOE, PP (un ... edil popular sí votó a a favor) y Vox– impidiera aprobar los presupuestos municipales. .

– ¿Qué supone para Carreño que se hayan rechazado en sesión plenaria los presupuestos?

–Por un lado, que el concejo no podrá disfrutar de unas cuentas saneadas ni de mejoras en los servicios municipales. Durante 2024, hemos centrado nuestros esfuerzos en sanear las cuentas, eliminar gasto superfluo y reordenar el documento de presupuesto, para lograr un gasto más lógico y ordenado. Gracias a este trabajo, hemos cumplido con la estabilidad presupuestaria y, en teoría, podríamos disponer de 3,6 millones de euros para inversiones. Por otro lado, se evidencia que la oposición prioriza poner palos en la rueda a este gobierno a dar viabilidad económica a nuestro Ayuntamiento. Es lo que nos toca, sufrir y gestionar miserias heredadas.

–Cual es la principal consecuencia?

–Que estaremos con un presupuesto con ingresos de 2024, pero con las necesidades y costes del 2025 y, sobre todo, en principio, no podremos hacer uso de 3,6 millones del remanente.

–Se paran muchos proyectos, ¿cuál cree que es el más importante?

–Todos lo son. Carreño está muy atrasado y abandonado, tanto en el espacio urbano de Candás como en las diferentes parroquias. Si he de priorizar en algo, diría que todo lo relacionado con la red de caminos, muy vieja, así como la red de aguas, sin adaptar a necesidades desde hace muchos años. También los viales de Candás, paseo marítimo, instalaciones deportivas y colegios.

– En el Pleno, comentó que los presupuestos nacieron condicionados por la ordenanza de residuos...

–La oposición sabe de sobra que la actualización de la ordenanza de residuos es una obligación para todos los ayuntamientos, que imponen el Gobierno de España y la UE, pero rechazaron aplicar esa actualización, con las consecuencias que vendrán. No es una decisión municipal, sino una obligación. De haberse aprobado, antes del 1 de enero, tendríamos unos 700.000 euros más para gasto y esto lo sabían. Además, aún tenemos pagos pendientes de la anterior legislatura, por valor de unos 800.000 euros, los cuales, gracias al trabajo de contención del año anterior, amortizaremos por fin ya este año. Estamos hablando de un total de más de 1,5 millones.

–¿Qué hará ahora? ¿Retomarán las negociaciones?

– Me gustaría que, en un ejercicio de responsabilidad, alguna fuerza política se ofreciera a dar solución a lo que han perjudicado. Sería un gesto de enorme seriedad y responsabilidad. Nosotros buscaremos cómo compensar el presupuesto y cubrir las necesidades existentes, a lo que nos obliga esta situación. La oposición, por un lado, nos ha situado con un presupuesto prorrogado, que no llega a cubrir las necesidades financieras mínimas para el ejercicio, y por otro, nos han situado en un incumplimiento legal financiero, en lo referente a tributos, por no cumplir con la Ley de residuos. Todo un despropósito para la viabilidad, que en el fondo es lo que ellos buscan. Con este escenario, ¿realmente puede haber negociación? ¡Ojalá! Yo siempre estoy dispuesto a negociar, fíjese que habíamos acordado el gasto con el PP.

–El PSOE dice que no se cumplió el acuerdo presupuestario del año pasado y su portavoz expuso algunos ejemplos, ¿qué responde a eso?

–Palabrería de la portavoz socialista, a lo que ya nos tiene acostumbrados. El concejal de Hacienda se lo aclaró muy bien en el Pleno. En 2024, yo mismo firmé con el PSOE un acuerdo con 35 puntos, de cara a los presupuestos. Se han cumplido 33 y se ha explicado por qué no se pudo cumplir con los otros dos. En uno de ellos, no se había acordado la cantidad suficiente y se aplazaba a este ejercicio, para lo que incluimos más dinero en el borrador de presupuesto. Y el otro punto, se está trabajando en él, debido a su complejidad. El resto, un 92% del documento, se cumplió y así se explicó. Esto no es incumplir un acuerdo. Además, fue el PSOE quien se negó a negociar el presupuesto con el gobierno para este año. El PSOE necesita justificar su rechazo a todo, así que nada, una más.

«De 35 puntos del acuerdo con el PSOE, se han cumplido 33. Lo del incumplimiento es palabrería de su portavoz»

«Por supuesto que intentaremos hacer cosas, pero ni la mitad de lo que podríamos hacer»

–En cambio, el PP alegó que era un presupuesto continuista y que no atraía riqueza al concejo.

–El PP nos dice que gestionamos mal. Sin embargo hemos cogido un presupuesto que no cumplía los objetivos financieros de las reglas de gasto y le hemos dado la vuelta logrando cumplirlas. Hemos ahorrado, hemos creado nuevas partidas y nuevas actividades y servicios. Hemos logrado que en los meses muertos haya actividad económica. Y, aun con todo, hemos generado un remanente de más de 3,6 millones, todo ello en menos de dos años. De no ser por los votos en contra, tendríamos un Ayuntamiento súper potente financieramente y con una capacidad enorme para crear y atraer actividad. Esto antes no pasaba, por lo que de continuista nada, todo lo contrario, totalmente renovador y valiente.

–La oposición critica el gasto en fiestas y el nuevo local para los jubilados.

–Es un ejemplo de que no aciertan y sólo atacan lo que es bueno y demandado por la ciudadanía. Gastar en fiestas es gastar en dinamización económica. Las fiestas, que no son sólo orquestas, sino actividades de ocio, actividades feriales, actividades infantiles, espectáculos, etc., atraen público, generan desarrollo e ingresos. No entender esto es un error. Además, la gente quiere divertirse y tener una diversión de calidad. Y debemos hacerlo, pues beneficia al pueblo y aquí estamos para eso, para beneficiar al pueblo. Y desde luego, referente al centro de jubilados, me parece vergonzoso impedir que nuestros mayores tengan un espacio mayor, con mejores instalaciones, que les permitan tener una vida social amplia, cómoda, de calidad y asequible. No lo comprendo y no renunciaré a ello, es de sentido común para un servidor público.

Invertir

–¿Tiene esperanza en que la oposición colabore?

–Claro que tengo esperanza, porque el enfoque es erróneo. La prioridad no es colaborar con el gobierno, sino invertir en mejorar Carreño tras años de parálisis. La prioridad es ser ambiciosos y valientes para poder afrontar con fuerza los proyectos futuros y los cambios que tenemos en mente, tanto en mejora de servicios, desarrollos urbanísticos, inversiones económicas, mejoras sociales. Yo puedo tener en mente acciones ambiciosas y negociar con el Gobierno regional o empresas, pero necesito que la oposición lo apoye y acompañe dando estabilidad. Por esto, claro que tengo esperanza, aunque, a priori, pinta feo.

–¿Espera entonces un 2025 difícil en materia de inversiones y grandes proyectos?

-Si esto no se reconduce, sí, sin duda. Fíjese, tenemos Ayuntamiento saneado, presento 17,6 millones de presupuesto, tenemos un remanente de 3,6 millones y aun así, nos condicionan y paralizan. Por supuesto que intentaremos hacer cosas, pero ni la mitad de lo que podríamos hacer. Nos atan de pies y manos.