Carreño crea su marca turística para seguir creciendo

Disponer de una imagen turística que identifique al concejo y que transmita un mensaje claro era uno de los objetivos que se había marcado ... el equipo de gobierno de Carreño cuando entró en el Consistorio hace poco más de dos años. Y este jueves el alcalde presentaba el resultado de este trabajo: un logotipo que representa una «nueva manera de sentir Carreño». Una imagen de marca turística que transmita todo lo que ofrece el concejo y que ha sido elaborada por Goyo Rodríguez.

Bajo el lema 'Carreño, valles y olas', el logo busca crear una «identidad única», para seguir sumando visitantes y para transmitir qué ofrece un territorio que se despliega sobre 66 kilómetros cuadrados, con impresionantes recursos tanto de interior como de costa.

«Un tren que avanza»

Mirar hacia el pasado para cimentar el presente pensando en un futuro mejor hila también el discurso del logo y de la campaña asociada, con mupis y vídeos. Es, indicó el creador de la campaña, como «un tren que avanza». Un tren que mira al futuro entre las olas, los valles, los hórreos y las paneras, la ganadería... Todo se une para dar forma a un destino turístico que llega a agosto, remarcó el regidor, Ángel García (IU), batiendo todos los récords de afluencia en un concejo que busca seguir creciendo.

«Trabajamos para dar a conocer el concejo, para que la gente venga a Candás, nos conozca y disfrute», añadía el alcalde, en la presentación del logo, que tuvo lugar en el estand de Carreño en la Feria Internacional de Muestras, en Gijón, donde este año por primera vez el municipio tiene su propio estand. «Y esta ocasión no va a ser la única», añadió Ángel García, apuntando incluso su intención de contar con un estand mayor para otras ocasiones: «Creceremos».

El logotipo, que evoca los valles y la mar del concejo, fue presentado en la Fidma: «Es una imagen moderna y atemporal»

De momento, el municipio llena un vacío dado que carecía de un logotipo turístico propiamente dicho. Un logo en el que sobre la palabra Carreño, la virgulilla viene a representar a los cinco valles que jalonan Carreño hasta llegar a la mar.

«Cultura y naturaleza, deporte y salud» es lo que se busca transmitir con las palabras valles y olas. Todo ello en una imagen que calificaron de «sencilla, moderna, elegante y atemporal». Ahora, sólo queda que los visitantes sigan eligiendo Carreño: «Que la gente venga, nos conozca y disfrute», sentenció el alcalde. Y que, agregó, repercuta en el tejido económico del concejo.