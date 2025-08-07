El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Goyo Rodríguez y Ángel García, en la presentación del logo.

Goyo Rodríguez y Ángel García, en la presentación del logo. A. Piña
Turismo

Carreño crea su marca turística para seguir creciendo

«Que la gente venga, nos conozca y disfrute. Y que tenga su repercusión en el tejido económico», destaca el alcalde

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:22

Disponer de una imagen turística que identifique al concejo y que transmita un mensaje claro era uno de los objetivos que se había marcado ... el equipo de gobierno de Carreño cuando entró en el Consistorio hace poco más de dos años. Y este jueves el alcalde presentaba el resultado de este trabajo: un logotipo que representa una «nueva manera de sentir Carreño». Una imagen de marca turística que transmita todo lo que ofrece el concejo y que ha sido elaborada por Goyo Rodríguez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

