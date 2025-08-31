Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»

Un usuario de la playa de Xivares ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Carreño en el que insta a esta administración a tomar ... medidas contra lo que considera un cobro indebido en una de las zonas de aparcamiento en el citado arenal.

Según se relata en ese escrito, dirigido a la concejalía de Obras y Servicios, Empleo, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, en la parcela ubicada tras el puente de madera se viene cobrando desde hace muchos años por aparcar. Un cobro que realiza un particular en un terreno que es de titularidad pública. Extremo este último que le ha sido confirmado por el Ayuntamiento, que también le ha comunicado que no existe ninguna concesión. «Vienen cobrando al menos desde 1999, que es cuando empecé a ir a esa playa», apunta. Ante esta situación, pide al Consistorio que ponga fin a esta situación y actúe contra quien estaría percibido «ingresos indebidos», derivados de una actividad que no tendría permiso para realizar.

Este verano para aparcar ahí ha habido que pagar 2,70 euros. Después, una persona le daba un tique al conductor y esa misma persona se encarga de «comprobar cómo se encuentran estacionados esos vehículos, ostentando facultades propias de propietario o, en su defecto de responsable de dicho aparcamiento».

Ingresos estimados

Ante esta situación pide que «se requiera a la persona, personas o sociedad» que ostente la concesión de la parte de aparcamiento que no es publica para que cese en su actividad por dejar el vehículo en la zona pública ubicada pasando el puente. También que el Ayuntamiento reclame los ingresos estimados que haya podido percibir, dado que «ha explotado económicamente un terreno que no es suyo». Añade que también utilizan otra finca, de uso rústico, también como estacionamiento, algo que no puede ser.

Además de pedir que se coloque un letrero que indique que se trata de una zona de aparcamiento pública, insta al Ayuntamiento a investigar posibles responsabilidades penales.