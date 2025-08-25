El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parcela en la que está prevista la subestación. E. C.
Carreño

Los ecologistas piden que la subestación de Tamón sea 'blindada' para paliar el impacto

Defienden que este tipo de infraestructura, de la que no existe ninguna aún en Asturias, reducirá los daños a un territorio «ya con mucha presión»

S. García Antón

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:08

Evitar que el entorno de Tamón, en una zona del concejo de Carreño ya muy castigada, siga deteriorándose es uno de los objetivos ... que persigue la Coordinadora Ecologista de Asturias, que este lunes mantuvo un encuentro con los vecinos que estarían afectados por el desarrolló de la futura subestación que Red Eléctrica tramita en Monte Grande. Se trata de una subestación eléctrica de 400 kw, que implicaría la ocupación de 15.000 metros cuadrados en esta parte del municipio, además del tendido que lleva aparejado este tipo de infraestructuras; sobre todo teniendo en cuenta, advierte el colectivo conservacionista, que forma parte de un proyecto más amplio: «Esto es el inicio del anillo central, que busca aumentar las líneas de alta tensión en el centro de Asturias».

