Los ecologistas piden que la subestación de Tamón sea 'blindada' para paliar el impacto

Evitar que el entorno de Tamón, en una zona del concejo de Carreño ya muy castigada, siga deteriorándose es uno de los objetivos ... que persigue la Coordinadora Ecologista de Asturias, que este lunes mantuvo un encuentro con los vecinos que estarían afectados por el desarrolló de la futura subestación que Red Eléctrica tramita en Monte Grande. Se trata de una subestación eléctrica de 400 kw, que implicaría la ocupación de 15.000 metros cuadrados en esta parte del municipio, además del tendido que lleva aparejado este tipo de infraestructuras; sobre todo teniendo en cuenta, advierte el colectivo conservacionista, que forma parte de un proyecto más amplio: «Esto es el inicio del anillo central, que busca aumentar las líneas de alta tensión en el centro de Asturias».

Ante esta situación, la coordinadora trata de buscar soluciones para un territorio que «ya soporta mucha tensión». Y de ahí que su propuesta pase por pedir que se actué para reducir el impacto visual y ambiental de esta subestación, que ya estuvo proyectada antes en Cardo (Gozón) aunque en ese caso la oposición vecinal logró parar la iniciativa tras años de pelea.

Ahora, se ha iniciado el trámite de información pública de una la subestación en Carreño, de 400 kw, y de las líneas de conexión de alta tensión con Grado y Avilés que están a consulta. Y la coordinadora propone que lo que se construya sea una subestación blindada, con las líneas, además, soterradas.

No existe, todavía, ninguna subestación blindada en Asturias; sí que las hay en otras zonas de España y del resto del mundo. La idea es construir esas instalaciones bajo tierra, con una serie de medidas que reducen su impacto visual y también el ambiental. Disponen de blindaje metálico y tienen aislamiento por gas SF6. Constan de celdas individuales y compactas y se montan en disposición independiente en interiores. Y suelen requerir menos espacio para su construcción.

«No se ven, con ese sistema, las líneas de alta tensión. Y también, entre otras cosas, se reduce el campo magnético», explica el portavoz de la coordinadora, Fructuoso Pontigo.

Tramitación

Dicho esto, la coordinadora es por otra parte muy crítica con cómo se está tramitando esta subestación y el 'anillo' del que formaría parte.

«De momento solo sale a consulta la subestación eléctrica de 400 kw, que supone la ocupación de 15.000 metros cuadrado de fincas rústicas de Tamón y se tramita en verano para evitar que los vecinos participen en esta consulta. Nada se dice de la otra subestación de distribución de 220 Kw que va pegada», alerta el portavoz de la coordinadora. Pontigo detalla que forma parte la de Tamón del anillo central de alta tensión, que conecta Soto Ribera y Laviana con nuevas subestaciones , líneas que cruzan numerosos concejos de la zona central (Oviedo, Llanera, Grado Regueras, Corvera, Avilés, Gozón, Carreño, Gijón, Siero, Sariego, Nava, Bimenes, Laviana y Langreo). «

Y pegada a la de Tamón se va poner otra por parte de la distribuidora de 220 Kw que no sale a consulta, se va a tramitar de forma separada, a pesar de que todo es un conjunto«, remarca. De ahí la necesidad, defiende la coordinadora, de que todo ello se tramite en conjunto –algo que reclaman los ecologistas– y no por separado.