El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Plan de choque para mejorar la accesibilidad en los caminos de Carreño

El Ayuntamiento acomete obras en nueve viales y elabora un listado para dar continuidad al programa en 2026: «Hay zonas que no se han tocado en años»

S. G. Antón

Candás

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

Plan de choque en Carreño para la puesta a punto de los caminos rurales del concejo. La concejalía de Medio Rural está acometiendo ya ... nueve actuaciones en diferentes caminos y se prepara para dar continuidad a estas reparaciones el año que viene. Así, el Ayuntamiento de Carreño está reparando los caminos C-170, C-221, C-251 y C-348, por un importe total de 82.410,68 euros, impuestos incluidos. Estas nuevas actuaciones se llevan a cabo unidas a una serie de trabajos de pavimentación y mejoras parciales en otros caminos (C-344, C-914, C-136, C-156 y C-365) adjudicadas a Agloastur por 38.054 euros en Tamón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  2. 2

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  3. 3 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  8. 8 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Plan de choque para mejorar la accesibilidad en los caminos de Carreño

Plan de choque para mejorar la accesibilidad en los caminos de Carreño