Plan de choque para mejorar la accesibilidad en los caminos de Carreño

Plan de choque en Carreño para la puesta a punto de los caminos rurales del concejo. La concejalía de Medio Rural está acometiendo ya ... nueve actuaciones en diferentes caminos y se prepara para dar continuidad a estas reparaciones el año que viene. Así, el Ayuntamiento de Carreño está reparando los caminos C-170, C-221, C-251 y C-348, por un importe total de 82.410,68 euros, impuestos incluidos. Estas nuevas actuaciones se llevan a cabo unidas a una serie de trabajos de pavimentación y mejoras parciales en otros caminos (C-344, C-914, C-136, C-156 y C-365) adjudicadas a Agloastur por 38.054 euros en Tamón.

«Estamos visitando zonas para hacer un listado de prioridades y urgencias, pues hay muchos caminos y 'puntos negros' que no se han tocado hace años, y son muchas las actuaciones que están pendientes, especialmente en Tamón, Albandi, Pervera y Perlora, muy abandonadas de inversión en años. Igualmente, estamos negociando con la Consejería de Movilidad el asfaltado y saneamiento del barrio El Raitán, a ver si por fin les dotamos de saneamiento», explicó el concejal de Medio Rural, Manuel Carlos Fernández Antuña.

La pavimentación de un tramo del camino público C-170 (Les Fabariegues-Candaliega, en Guimarán) se adjudicó por 19.723 euros (IVA incluido) a Asfaltos Arlós, para proporcionar un firme adecuado que permita un fácil acceso a las viviendas y fincas. Se trata de un tramo de 147 metros de longitud que será reformado y asfaltado, con canalizaciones para dar salida al agua.

El camino C-221, del Monte a La Rebollada, en la parroquia de Logrezana, enlaza los caminos públicos C-218 y C-219, con una longitud de 290 metros, anchura media de 3,34 metros y firme de escoria, careciendo de sistema de evacuación de pluviales. Pavitek 2010 se encarga de la mejora y pavimentación de este vial por un importe de 29.678,88 euros, con impuestos. También se habilitarán sobreanchos para permitir el cruce de vehículos. Además, se instalarán sangraderas y dos señales de stop. Y se extenderá una capa de espesor mínimo de seis centímetros de aglomerado asfáltico.

También Pavitek se encarga de la pavimentación del camino público C-251 (Camino del Cuto), con un coste de 24.659,80 euros. Se trata de un camino público que sirve de acceso a dos viviendas y varias fincas de El Cutu, en la parroquia de Perlora. En este caso, se limpiará la calzada, se perfilará y limpiará la cuneta y, finalmente, se aplicará una capa de seis centímetros de aglomerado asfáltico. Además, se instalará una señal de stop en el margen derecho embocando el camino público.

En Tamón, Asfaltos Arlós se encarga de la reparación del camino C-348, que enlaza el C-338 con la carretera de la red viaria del Principado de Asturias CE-7. Con una inversión de 8.339 euros, se actúa sobre un tramo de 37 metros de longitud y cuatro de anchura, que no cuenta con sistema de evacuación de agua, limpiando y nivelando el camino, aplicando una capa de 6 cm de asfalto e instalando una señal de stop.