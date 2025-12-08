El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enzo Badenas. Circuit Ricardo Tormo
Motocross

Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

El corredor de motocross, nacido en Gandía, se cayó este domingo mientras realizaba un entrenamiento privado

Eric Martín

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:50

Comenta

Consternación en el mundo del motociclismo. El joven piloto de 17 años Enzo Badenas ha fallecido este domingo a consecuencia de un grave accidente.

Nacido en Gandía en 2008, Badenas practicaba la modalidad de motocross. Durante un entrenamiento privado se ha producido el incidente que le ha costado la vida. Apenas unas horas antes compartía a través de sus redes una storie donde se le veía disfrutando de su gran pasión.

En la actualidad formaba parte del El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM), en el que entró en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior. En todo este tiempo ha mostrado un gran crecimiento personal y profesional que le ha llevado a lograr diversos podios y victorias, así como ser convocado con la Selección Española de Motocross y competir en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.

Una vez conocida la trágica noticia, desde el Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo se han sumado a las condolencias. «Deseamos dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles», expresa su comunicado oficial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  3. 3

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  4. 4 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  5. 5 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  6. 6 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  7. 7 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  9. 9

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual
  10. 10

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente