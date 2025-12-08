Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Eric Martín Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:50 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

Consternación en el mundo del motociclismo. El joven piloto de 17 años Enzo Badenas ha fallecido este domingo a consecuencia de un grave accidente.

Nacido en Gandía en 2008, Badenas practicaba la modalidad de motocross. Durante un entrenamiento privado se ha producido el incidente que le ha costado la vida. Apenas unas horas antes compartía a través de sus redes una storie donde se le veía disfrutando de su gran pasión.

En la actualidad formaba parte del El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM), en el que entró en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior. En todo este tiempo ha mostrado un gran crecimiento personal y profesional que le ha llevado a lograr diversos podios y victorias, así como ser convocado con la Selección Española de Motocross y competir en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.

Una vez conocida la trágica noticia, desde el Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo se han sumado a las condolencias. «Deseamos dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles», expresa su comunicado oficial.

