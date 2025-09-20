Las playas de Carreño sumaron más de 175.000 bañistas

El balance de fin de temporada en las playas de Carreño ha resultado ser muy positivo. Este verano, según los datos recopilados por ... el servicio de salvamento (Ebone Servicios, Educación y Deporte S. L.), 175.397 bañistas disfrutaron de las aguas del concejo en los arenales de Palmera, Güelgues, Carranques y Xivares, más de 50.000 en comparación con las cifras del verano pasado (125.165 bañistas).

Este «aumento significativo» de la afluencia se ha notado principalmente en la playa candasina de Palmera, donde se registraron los mayores picos de afluencia, el 36% del total.

Una vez más, agosto resultó ser el mes en el que la campaña de verano tuvo un mayor tirón, con gran asistencia también en las playas de Carranques (16.595) y Xivares (22.060). Unas cifras récord tras una temporada de 87 días para los cuales el Ayuntamiento de Carreño se preparó intensamente. Con el contrato de 213.000 euros se contó con 22 socorristas, dos patrones de embarcación y un coordinador que vigilaron estos arenales, sirviéndose tanto del equipo de la empresa como del cedido por el Servicio de Emergencias del Principado.

Carranques

Al igual que el verano pasado, este también estuvo marcado por la presencia de carabelas portuguesas. Mientras que el año pasado se contabilizaron 333 en las aguas, este verano la cifra subió considerablemente y se registraron 566 ejemplares.

La playa de Carranques volvió a ser la más afectada, debido a su orientación y características, con más de la mitad de las medusas encontradas en sus aguas. De hecho, en un solo día, registrado el pasado 5 de agosto, se batió un récord y se retiraron 202 carabelas portuguesas.

Por otro lado, hubo un menor número de incidencias, con 353 casos, diez menos que el año pasado, la mayoría de ellas causadas por heridas y contusiones.