El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amplia asistencia en la playa de Palmera, Candás. Arnaldo García

Las playas de Carreño sumaron más de 175.000 bañistas

La asistencia a los arenales este verano se incrementa en paralelo a la presencia de carabelas, con 566 ejemplares retirados

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:46

El balance de fin de temporada en las playas de Carreño ha resultado ser muy positivo. Este verano, según los datos recopilados por ... el servicio de salvamento (Ebone Servicios, Educación y Deporte S. L.), 175.397 bañistas disfrutaron de las aguas del concejo en los arenales de Palmera, Güelgues, Carranques y Xivares, más de 50.000 en comparación con las cifras del verano pasado (125.165 bañistas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  4. 4 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  5. 5 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  6. 6 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  7. 7 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  8. 8 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  9. 9 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
  10. 10 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las playas de Carreño sumaron más de 175.000 bañistas

Las playas de Carreño sumaron más de 175.000 bañistas