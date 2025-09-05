El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos de los retratos de la colección de dibujos 'El pueblo en la mirada', expuesto en el Centro de Escultura de Candás Museo Antón E. C.

Radiografía a carboncillo del Candás de mediados del siglo pasado

El Museo Antón acoge una exposición con retratos elaborados por Alfredo Menéndez

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:25

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón saca a escena una colección de dibujos que retrata el Candás de la década ... de los años 40 y 50 del siglo pasado. Y lo hace a través de una exposición, que ya se puede visitar, de obra de Alfredo Menéndez. En esta ocasión, la muestra se compone de una serie de retratos al carboncillo de personajes populares que dieron vida a la villa en aquellos años. Son retratos «inolvidables», que en el espectador «despiertan esa sensación, entre alegre y triste, que produce el contemplar los dibujos de unos seres desaparecidos para siempre, pero que son símbolo de la común historia de un pueblo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  5. 5 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Radiografía a carboncillo del Candás de mediados del siglo pasado

Radiografía a carboncillo del Candás de mediados del siglo pasado