El presidente de la Banda de Música de Candás, César González; el edil de Cultura, David González; el compositor de la 'Rapsodia Serondiana'; Maica García y Ana Lidia Álvarez, del Grupo Compañeras E. C.
Carreño

'Rapsodia Serondiana', de Xuacu Llaneza, se interpretará en Candás el día 8

El concierto se hará en el parque de les Conserveres y se contará con la participación de la Banda de Música de Candás y el Grupo Compañeras

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:16

Con motivo de las celebraciones por el Día de Asturias, Candás acogerá el concierto 'Rapsodia Serondiana', del músico Xuacu Llaneza, en ... el parque Les Conserveres, a las 19.30 horas el 8 de septiembre. En caso de lluvia, se trasladaría a la Antigua Fábrica de Ortiz.

