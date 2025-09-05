'Rapsodia Serondiana', de Xuacu Llaneza, se interpretará en Candás el día 8

Con motivo de las celebraciones por el Día de Asturias, Candás acogerá el concierto 'Rapsodia Serondiana', del músico Xuacu Llaneza, en ... el parque Les Conserveres, a las 19.30 horas el 8 de septiembre. En caso de lluvia, se trasladaría a la Antigua Fábrica de Ortiz.

Supone una novedad para la localidad, explicó el edil de Cultura, David González, pues «tradicionalmente no se llevaban actos de celebración del Día de Asturias en Candás«. Sin embargo, añadió, este año se quiso »apostar por un espectáculo diferente« y la obra de Llaneza tiene todo lo necesario para »que sea un éxito entre los vecinos«.

Además, en el concierto participarán la Banda de Música de Candás y el Grupo Compañeras, de Avilés, por lo que «se combinarán melodías tradicionales, adaptándolas a estructuras más relacionadas con la música orquestal». Una «fusión» en la que el Grupo Compañeras «participa con su voz y panderetas», lo que acaba resultando en una pieza «muy interesante», señaló el edil.

«Es una forma de mostrar y acercar a los vecinos de Carreño a la cultura asturiana, pero de una forma interesante», concluyó González.

Montaje complejo

Por su parte, César González, presidente de la Banda de Música de Candás, agradeció el empeño del Ayuntamiento al organizar un evento de este tipo con «un montaje y producción un poco más compleja de lo habitual», además de los «medios para poder juntar varias agrupaciones y la pantalla para la proyección de imágenes durante el concierto».

Según explica Xuacu Llaneza García, compositor de la obra, «se trata de una composición en la que se entremezcla la música tradicional asturiana y la música estrictamente académica creada para banda». Divide la obra «como una sinfonía» en la que habrá tres grandes partes, una composición que en el Grupo Compañeras destaca por la mezcla de «dos estilos tan diferentes entre sí, la música y las melodías tradicionales».

Esta obra, resumieron, conquistó el Teatro Filarmónica por su originalidad y esperan que «en Candás tenga una buena acogida», tanto entre los vecinos como entre los visitantes.