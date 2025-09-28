El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Efectivos de Bomberos en el lugar del accidente. E. C.

Fallece un hombre y un menor resulta herido en un accidente de tráfico en Langreo

El siniestro tuvo lugar este domingo tras salirse de la vía en la carretera entre La Piñera y Llodero

Marta Varela

Marta Varela

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:48

Trágico accidente de tráfico en Langreo. Un hombre ha muerto y un menor ha resultado herido tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en una carretera local entre La Piñera y Llodero. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el joven afectado ha sido evacuado por la ambulancia de soporte vital básico de la zona al Hospital Valle del Nalón.

El 112 Asturias recibió el aviso a las 12:39 horas. En la llamada se indicó que un coche había caído entre unos árboles y escuchaba a unos vecinos pedir ayuda. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron al lugar del siniestro, y al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

Una vez en la zona, los bomberos, junto al equipo sanitario activado por el SAMU, comprobaron que el hombre estaba fallecido. Los efectivos de bomberos permanecerán en el lugar a la espera de la pertinente autorización para extraer al afectado del vehículo y portearlo hasta la vía.

