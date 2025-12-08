El belén de Frieres se enriquece con figuras de más de un siglo

Como cada año, Carmen Ortiz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Frieres, en Langreo, se ha esmerado en el montaje del belén de ... la localidad. Siempre intenta que sea diferente al anterior, pero su toque especial de esta edición no ha sido sólo adelantar su apertura, sino el uso de figuras de «más de cien años de historia, heredadas de familia».

Ortiz solía acoger en su casa las visitas que acudían a ver sus nacimientos y era tal la afición que desde hace seis años se le cede un espacio en el centro social, donde puede prestar atención a cada detalle e ir añadiendo más elementos, como, detalla, «comida, puestos, palmeras o casas», todas hechas artesanalmente.

«En casa, mi marido es un manitas, él me hace los puestos de fruta, de carpintería, herramientas. Suele bromear que ya no sabe dónde vamos a guardarlo todo», dijo Ortiz.

Además de las figuras de casa, ha ido añadiendo de talleres especializados de Zamora, Córdoba, Murcia, Barcelona e incluso de un belenista de Italia.

El resultado no decepciona, de dos metros de largo y dos de ancho, juega con las dimensiones y crea una pequeña villa que le lleva más de dos semanas en diseñar y colocar.

De entre las novedades, además de combinar lo antiguo con lo moderno, están algunas figuras de «pastorcillos, todos sentados a una mesa hecha en casa». Le sumó animales como elefantes y camellos para los Reyes Magos, «a ellos les voy llenando yo las alforjas». Aunque la mayor novedad de todas es «la fuente con cuatro cañones de agua», un detalle que sorprende a los visitantes.

Además de disfrutar de esta tradición de Navidad, uno de los objetivos del belén de Frieres es el de recaudar donativos para destinarlos a la Asociación Galbán, contra el cáncer infantil. Empezó hace años, para ayudar a una de las familias de la zona, y desde entonces no se ha parado.

El año pasado, subrayó esta vecina, «recaudamos 700 euros con el belén; es una 'ayudina' del pueblo, pero todo cuenta», con el deseo de poder superar esa cifra. Quienes visiten el Nacimiento de la localidad de Frieres pueden hacer allí mismo sus donaciones.