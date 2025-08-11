El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación del certamen 'Cancios del Llavaderu'. E. C.

'Cancios del Llavaderu' en San Martín del Rey Aurelio, un ciclo cultural «para la tradición oral»

El «proyecto artístico y comunitario» transformará cinco lavaderos del concejo «en escenarios para la palabra y la música»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Sotrondio

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:00

San Martín del Rey Aurelio estrena el certamen 'Cancios del Llavaderu', un proyecto artístico y comunitario que transformará cinco lavaderos del concejo «en escenarios ... para la palabra, la música, la tradición oral y la participación vecinal». La propuesta está impulsada por la narradora y titiritera Ana Laura Barros, desde su compañía Tras la Puerta Títeres, con una subvención del Principado para la programación en espacios singularizados y con la colaboración del Ayuntamiento y diversas asociaciones culturales del municipio.

