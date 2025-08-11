'Cancios del Llavaderu' en San Martín del Rey Aurelio, un ciclo cultural «para la tradición oral»

San Martín del Rey Aurelio estrena el certamen 'Cancios del Llavaderu', un proyecto artístico y comunitario que transformará cinco lavaderos del concejo «en escenarios ... para la palabra, la música, la tradición oral y la participación vecinal». La propuesta está impulsada por la narradora y titiritera Ana Laura Barros, desde su compañía Tras la Puerta Títeres, con una subvención del Principado para la programación en espacios singularizados y con la colaboración del Ayuntamiento y diversas asociaciones culturales del municipio.

Bajo el lema 'La voz que baja con el agua', el proyecto propone rescatar la memoria de los lavaderos «como lugares de encuentro, transmisión y resistencia, mediante acciones artísticas abiertas al público: narración oral en asturiano y amestao, funciones familiares, talleres de recopilación de historias y decoración colectiva».

Esta primera edición de 'Cancios del Llavaderu' se celebrará entre el 28 de este mes y el 28 de septiembre, con quince sesiones escénicas gratuitas y la participación activa de vecinos en la recuperación simbólica de los espacios.

Las actividades tendrán lugar en cinco enclaves del concejo: Solescampes, La Güeria, Sienra, Bravial y en el Museo de la Cultura del Agua, en Santa Bárbara. Cada uno de estos espacios acogerá tres sesiones de narración oral, con funciones dirigidas tanto a público adulto como familiar.

De este modo, el cartel artístico está compuesto por Ana Morán, actriz y narradora, con el espectáculo para adultos 'Cuando mayo marcea'; Carlos Alba, con 'La Matazuga'; y Ana Laura Barros, con '¡A medias!', una propuesta pensada para público infantil y familiar.

El programa se articula en tres fases, con una primera del 28 al 4 de septiembre, con jornadas de adecuación colectiva de los lavaderos; el 5 de septiembre será la inauguración escénica; y, del 6 al 28 de septiembre, las sesiones escénicas.