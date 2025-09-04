Carbon2Mine prueba en Mieres y Langreo métodos para mitigar el cambio climático

El proyecto europeo LIFE Carbon2Mine, coordinado por la Universidad de Oviedo, está desarrollando diferentes ensayos innovadores de gestión forestal y pastoral en terrenos mineros propiedad ... del grupo empresarial Hunosa, para mejorar su capacidad como sumideros de carbono. A diferencia de una restauración forestal tradicional, se trata de probar estrategias selvícolas y de gestión agroforestal adaptadas a distintos tipos de suelos y coberturas vegetales, desde áreas naturales hasta escombreras restauradas y, también, no restauradas.

Estas actuaciones se están desarrollando para validar modelos de gestión forestal sostenible en áreas mineras, con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático y a la generación de oportunidades de desarrollo rural en las cuencas mineras. Las experiencias piloto del proyecto LIFE Carbon2Mine permitirán definir las mejores prácticas de gestión forestal y pastoral en terrenos mineros, con potencial para replicarse en otras zonas de las cuencas mineras.

Los trabajos se desarrollan en tres espacios mierenses y uno en Langreo. En concreto, en el municipio de Mieres se trabaja en el monte Pumardongo, donde se delimitan parcelas experimentales según la densidad de arbolado y se plantan especies autóctonas (abedul, castaño, roble y arce) en claros, creando bosquetes mixtos más resilientes al cambio climático.

Mientras, en el monte San Víctor se han abordado varios tipos de hábitats. Por un lado, pastos y matorrales con tratamientos para aumentar el valor ganadero y la fertilidad del suelo, zonas de exclusión de pastoreo, desbroces y creación de un sistema agrosilvopastoral con abedules. Y por otro, dentro de Red Natura 2000 se ha realizado la regeneración natural del abedul mediante anillamiento y repoblación, incluyendo una zona afectada por incendio para estudiar la recuperación post incendio.

Compost y cenizas

Las actuaciones en la antigua escombrera de Figaredo se centran en la aplicación de compost y cenizas sobre suelo no restaurado, siembra de pradera atlántica y plantación de abedules jóvenes para mejorar la estructura del suelo y aumentar el secuestro de carbono. Se ensaya además la gestión de abedulares densos con apertura de calles y enriquecimiento de frondosas.

Mientras en Langreo se actuará en la zona de Mozquita. Así, en una escombrera restaurada se prueban seis especies forestales (pino, abedul, cedro, secuoya y dos tipos de abeto), distintos métodos de preparación del terreno y enmiendas con compost y cenizas para mejorar la fertilidad del suelo.