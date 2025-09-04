El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Actuación en una de las zonas del mierense monte Víctor E. C.

Carbon2Mine prueba en Mieres y Langreo métodos para mitigar el cambio climático

Se está trabajando con estrategias selvícolas adaptadas a cada suelo que se va a recuperar, desde zonas naturales a escombreras

Marta Varela

Mieres/Langreo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:51

El proyecto europeo LIFE Carbon2Mine, coordinado por la Universidad de Oviedo, está desarrollando diferentes ensayos innovadores de gestión forestal y pastoral en terrenos mineros propiedad ... del grupo empresarial Hunosa, para mejorar su capacidad como sumideros de carbono. A diferencia de una restauración forestal tradicional, se trata de probar estrategias selvícolas y de gestión agroforestal adaptadas a distintos tipos de suelos y coberturas vegetales, desde áreas naturales hasta escombreras restauradas y, también, no restauradas.

