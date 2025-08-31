La contaminación atasca el proyecto de la lavandería sanitaria en Langreo

Los terrenos de la antigua factoría de Nitrastur no están libres de contaminación, a pesar de haber realizado labores para ello, según un estudio realizado ... por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación de Territorio (Indurot) a petición de Iberdrola, propietaria de las parcelas. Dicho informe recomienda nuevas labores para eliminar las todavía elevadas concentraciones de arsénico (As), cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn); contaminación que está claramente asociada al uso histórico de cenizas de pirita, escorias y rellenos industriales durante la actividad industrial desarrollada en el complejo. Estos nuevos trabajos de descontaminación retrasarán la puesta en marcha de la gran lavandería sanitaria proyectada para construirse en este espacio, que por el momento los técnicos consideran que no es seguro. Por ello primero se procederá a descontaminar, antes de desarrollar cualquier proyecto en esta antiguo complejo químico de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno

El informe dice que en los resultados analíticos recogidos «se evidencia de manera inequívoca la existencia de una problemática ambiental grave y persistente en los suelos y aguas subterráneas bajo y en el entorno inmediato de las naves del depósito de nitratos, y del almacén sulfatos del emplazamiento de Nitrastur».

Irrecuperables

Se trata de dos edificaciones hasta ahora protegidas, como se recogía en el catálogo urbanístico de Langreo, modificado por el pleno permitiendo así su derribo. Junto a estas dos últimas construcciones, consideradas irrecuperables, por lo que ya están descatalogadas, sí se protege el refrigerante, una marquesina, el hotel de ingenieros y unas viviendas de empleados. Cuatro edificaciones que seguirán protegidas al no estar contaminadas.

Contaminación que hizo imprescindible que el pasado mes de agosto que el Pleno del Ayuntamiento de Langreo aprobase la descatalogación de los dos edificaciones que presentan un alto nivel de contaminación. Los estudios técnicos, confirman que para lograr una descontaminación asumible, es necesario derribarlos, para posteriormente retirar los cimientos y sanearlos a una profundidad de hasta cuatro metros bajo tierra, ya que se ha localizado elementos contaminantes por debajo de los dos metros.

Así se explica que «cualquier intervención ambiental efectiva requeriría, además de la retirada superficial, la excavación profunda del terreno contaminado, incluyendo la extracción de zapatas y cimentaciones para alcanzar y gestionar adecuadamente los suelos afectados». Los técnicos del Indurot remarcan que «el estado actual de deterioro estructural avanzado de las naves, tales intervenciones resultarían incompatibles con la conservación física de los edificios, ya que comprometerían gravemente su integridad estructural».