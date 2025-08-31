El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Labores de limpieza en la zona de los edificios que serán demolidos, menos el gran refrigerante. Pablo Nosti

La contaminación atasca el proyecto de la lavandería sanitaria en Langreo

El Ayuntamiento ha tenido que descatalogar dos edificios y habrá que acometer nuevos trabajos de limpieza para que la zona sea segura

Marta Varela

Langreo

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:18

Los terrenos de la antigua factoría de Nitrastur no están libres de contaminación, a pesar de haber realizado labores para ello, según un estudio realizado ... por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación de Territorio (Indurot) a petición de Iberdrola, propietaria de las parcelas. Dicho informe recomienda nuevas labores para eliminar las todavía elevadas concentraciones de arsénico (As), cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn); contaminación que está claramente asociada al uso histórico de cenizas de pirita, escorias y rellenos industriales durante la actividad industrial desarrollada en el complejo. Estos nuevos trabajos de descontaminación retrasarán la puesta en marcha de la gran lavandería sanitaria proyectada para construirse en este espacio, que por el momento los técnicos consideran que no es seguro. Por ello primero se procederá a descontaminar, antes de desarrollar cualquier proyecto en esta antiguo complejo químico de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno

