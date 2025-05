Dimite, por motivos personales, la portavoz socialista de Lena: «Quiero descansar»

María Dolores Martínez García, conocida por todos como Loli, actual portavoz socialista en el concejo de Lena, presentaba a última hora de la tarde de ... este lunes su dimisión rodeada de sus compañeros socialistas en la sede del PSOE. Lo hacia por motivos personales y recibiendo el cariño de todos sus compañeros de partido. Loli Martínez, maestra jubilada, encabezó las listas como candidata independiente a la alcaldía tras años como concejala y portavoz socialistas. Llegó a la política de manera activa en 2018, tras una intensa lucha en el movimiento asociativo lenense, principalmente en su localidad, Campomanes, donde fue durante años presidenta de la Asociación de Vecinos

Martínez anunció su decisión de cesar como concejala explicando que su motivo «obedece a causas exclusivamente personales, creo que el detonante de todo esto fue que el 23 de marzo de este año cumplí 71 años, y con 71 años creo que ya va siendo hora de que por edad vaya dando relevo a la gente más joven. Estamos en un buen momento para dar este paso porque la agrupación socialista de Lena tiene gente muy capacitada incluso para seguir en mejores condiciones que ahora. Me marcho con la satisfacción de saber que todo va bien, me voy a vivir una etapa de la vida por la que siempre he tenido ilusión: hacer lo que me apetezca sin horario ni calendario. Quiero descansar», sentenció.

«He vivido unos años trabajando con el único afán de mejorar la vida de los vecinos, pero llegó el momento de dar el relevo a las nuevas generaciones y estoy segura de que cogerán el testigo con las mismas ganas que yo, pero con los avances de lo que significa ser de la siguiente generación», explicó la lenense para, a continuación, recordar a sus compañeros socialistas que siempre estará para ayudar.