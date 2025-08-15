Dos policías de Langreo salvan la vida de un vecino que rompió una vena «El cuerpo demuestra estar preparado para afrontar no sólo tareas de seguridad sino también intervenciones de emergencia»

La Policía Local de Langreo protagonizó el pasado jueves, día 8, una «importante actuación» al prestar auxilio a una mujer que sufrió una rotura de vena varicosa en su domicilio, se informa desde el Ayuntamiento.

A primera hora de la tarde, el servicio policial recibió una llamada directa de auxilio realizada por el cónyuge de la afectada, alertando de que la mujer se encontraba gravemente herida y desangrándose en el domicilio familiar. De inmediato, una patrulla –compuesta por un agente veterano y un policía en prácticas– se desplazó al lugar.

A su llegada, los agentes comprobaron la gravedad de la hemorragia y, sin perder tiempo, aplicaron un torniquete de uso personal para contener la pérdida de sangre. Paralelamente, contactaron con el Servicio de Emergencias del 112, que fue indicando las pautas a seguir hasta la llegada de la ambulancia con personal sanitario. Actualmente, esta persona se encuentra en su domicilio recuperándose.

El regidor langreano, Roberto García, ha querido reconocer la labor de la Policía Local, que «demuestra, una vez más, estar preparada para afrontar no solo tareas de seguridad sino también intervenciones de emergencia que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte».

Además, señaló que «no es la primera vez que la Policía Local de Langreo se enfrenta a situaciones difíciles, mostrando siempre un alto nivel de preparación y compromiso con la ciudadanía. Recordemos que no hace mucho, en una gasolinera, un agente fue arrollado por un vehículo que intentaba darse a la fuga».

