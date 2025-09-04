Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño El siniestro ha provocado grandes retenciones y ha obligado a cortar la AS-17 en Langreo

Marta Varela Langreo Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:32 | Actualizado 10:39h.

El conductor de un camión ha resultado herido de gravedad tras salirse el vehículo en la bajada de los túneles de Riaño, en Langreo, dirección Oviedo. En el accidente no se han visto implicados más vehículos. Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos de bomberos para excarcelar al camionero y facilitar su traslado a un centro hospitalario. El accidente ha producido retenciones de varios kilómetros lo que ha propiciado que se cortase dicha vía.

La Guardia Civil confirma que el accidente se produjo en tono a las nueve de la mañana de este jueves. Todo parece indicar que el camión articulado de salió de vía en el kilómetro 33,00 de la AS-17, sentido Oviedo. A raíz del siniestro, dos patrullas de la Benemérita —una de Oviedo y otra de Mieres— han tenido que desviar el tráfico por la AS-I.