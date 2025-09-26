Trasladan al hospital a un hombre tras sufrir una caída al río en Ujo Fue evacuado en helicóptero medicalizado al presentar un traumatismo craneofacial y torácico

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:52 | Actualizado 16:03h. Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido tras caerse al río en Ujo, Mieres, y ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el grupo de rescate de los Bomberos de Asturias y del parque de Mieres. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó la UVI Móvil de la zona, el varón presentaba un traumatismo craneofacial y torácico.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.42 horas. En la llamada se indicó que un hombre había caído al río y estaba en el pedrero. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Mieres, que se trasladaron con el furgón multisocorro y la autobomba urbana ligera, además del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.

Los efectivos movilizados por tierra, bomberos y equipo sanitario de la UVI Móvil, accedieron hasta el afectado y lo atendieron y trasladaron a una camilla. Aquí se esperó a la llegada del equipo de rescate. Un rescatador y la médica del equipo de rescate estabilizaron al afectado al que trasladaron al helicóptero medicalizado mediante un ciclo de grúa. Posteriormente se evacuó al HUCA.

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 14:54 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU, que activó la UVI Móvil de la zona.