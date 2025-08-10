Mieres inicia el desarrollo de su proyecto de defensa contra incendios forestales

El Ayuntamiento de Mieres acaba de contratar –por poco más de 96.000 euros– el proyecto de defensa contra incendios forestales del ... concejo. Incluye varios aspectos, como la actualización de la información disponible sobre el estado actual de los montes municipales, el diseño de nuevas infraestructuras forestales, la integración de la comunidad en la prevención, actuaciones a corto plazo, una planificación a largo plazo, así como la creación y mejora de las infraestructuras rurales. Y entre las actuaciones sobre el terreno se incluyen, entre otras, la limpieza manual de senderos, de pistas y de otras infraestructuras de defensa contra incendios forestales.

Las actuaciones contempladas en el proyecto se plantean en terrenos de carácter público, por lo que los desbroces se ejecutarán en la zona de dominio municipal. Los trabajos afectarán también al monte de utilidad pública Sierra de Navaliegos, cuya extensión se encuentra completamente dentro del concejo. Otra de las zonas afectadas en este proyecto es el monte Santa Lucía. No obstante, desde el Ayuntamiento se señala que se avisará del inicio de los trabajos a la Guardería de Medio Natural de la Dirección General de Gestión Forestal.

Según el proyecto, los incendios forestales «constituyen un grave problema al provocar daños en las masas forestales con la consiguiente repercusión negativa sobre el medio natural, económico y social». Además, pueden generar situaciones de riesgo para las vidas humanas y sus propiedades.

Por otra parte, «un insuficiente mantenimiento o la carencia de infraestructuras agrarias conlleva problemas de productividad, ambientales y de desarrollo social y económico (como pérdida de empleos y abandono del campo)». «En Asturias, esto se traduce en dificultades en la gestión forestal, uso ineficiente del agua y menor calidad de los pastos».