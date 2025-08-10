El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un bombero realiza trabajos de extinción de un incendio forestal en Mieres J. C. Román

Mieres inicia el desarrollo de su proyecto de defensa contra incendios forestales

El Ayuntamiento adjudica los primeros trabajos de limpieza y desbroce de caminos del plan diseñado por poco más de 96.000 euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:27

El Ayuntamiento de Mieres acaba de contratar –por poco más de 96.000 euros– el proyecto de defensa contra incendios forestales del ... concejo. Incluye varios aspectos, como la actualización de la información disponible sobre el estado actual de los montes municipales, el diseño de nuevas infraestructuras forestales, la integración de la comunidad en la prevención, actuaciones a corto plazo, una planificación a largo plazo, así como la creación y mejora de las infraestructuras rurales. Y entre las actuaciones sobre el terreno se incluyen, entre otras, la limpieza manual de senderos, de pistas y de otras infraestructuras de defensa contra incendios forestales.

