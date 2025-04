Modificar el proyecto de urbanización del soterramiento de Langreo podría llevar hasta medio año

Indignación y mucha consternación por el futuro en la zona centro de Langreo. La Plataforma por el Soterramiento de las vías, así como equipo ... de gobierno local (IU) y el Partido Popular, se concentraron este martes junto a la antigua estación de tren Langreo Centro, para protestar por los nuevos retrasos que afectan al proyecto de urbanización y, por relación, el plan de regeneración del barrio de El Puente, el más afectado por los dieciséis años de obra constante. Las modificaciones que se plantean -por fallos técnicos en la redacción inicial, según la consejería asociada- podrían durar «entre cuatro y seis meses», explicó José Antonio Cases, edil de Urbanismo de Langreo.

Esta concentración se pactó a finales de marzo, en una asamblea celebrada por la Plataforma, en apoyo a los vecinos del barrio de El Puente y su plan de reforma para mejorar la zona que, a pesar de los años desde que se pactara (2018), sigue sin llegar. Posteriormente, hace unos días se supo que, en una reunión del alcalde de Langreo, Roberto García, y el edil de Urbanismo, José Antonio Cases -también vicealcalde- con el viceconsejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias y técnicos de la correspondiente Consejería, se dijo que había «defectos en la redacción inicial del proyecto de urbanización del soterramiento», y que «se necesita tramitar una modificación para incluir en la actuación un nuevo sistema de drenaje, sistema de riego y baldeo, la conexión a la red de servicios existentes, así como la integración de la red eléctrica de forma compatible con la municipal».

Esta noticia impactó a los vecinos además de despertar una indignación que, desde el equipo de gobierno local, se entiende como «lógica», pues el Ayuntamiento ya había reclamado agilidad en esta fase de urbanización y mejora, en vista de que los trabajos de Adif están a punto de terminar. «Se nos comentó que el proyecto licitado y adjudicado tenía varios errores que hay que corregirlos y que el retraso irá en relación a la ejecución de las obras. Además, también se dijo que se intentará actuar en aquellas zonas que no estén afectadas por los errores, en cuanto Adif les disponga el terreno. Así que es evidente el malestar y rechazo», resumió Cases, dado que no hay nada seguro.

Para la Plataforma, esta situación sobrepasa lo asumible por los vecinos, además de que reprocha al Principado que se «cuelgue medallas» por haber «descubierto este problema» cuando, en realidad, la Consejería de Movilidad «ya tenían constancia de que había estos problemas», acusó; existía un informe previo -enviado por el Ayuntamiento- y denuncias de la plataforma desde 2022.

Además, con este nueva dilatación en el tiempo, el cronograma de ejecución de obras que maneja la entidad -según declaraciones del viceconsejero- «llegan entorno a los 15 meses», por lo que este problema «llegaría a las siguientes elecciones autonómicas, en 2027». Es decir, protestó, «el consejero ha mentido a los langreanos, no hay intención de que en esta legislatura el soterramiento sea una realidad», pues no ven completa la obra hasta que se haga tanto la urbanización como el proyecto de mejora para El Puente y que, el alcalde de barrio, Julio Fueyo, duda que se vaya a cumplir. «Sigo opinando que esto no se va a hacer nunca», dijo en la concentración.

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio -encargada de este proyecto- le aseguró hace unas semanas que la intención del Principado sigue siendo «firme» y que aunque ya no sería lo inicialmente pactado en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) sí se contemplaba la mejora de la calle José Álvarez Valdés, la que atraviesa el barrio, además de edificar viviendas unifamiliares. Aun así, Fueyo desconfía, en vista del deterioro actual del barrio y de la falta de iniciativa, dijo, por quere hacer algo. «Yo no lo veo factible», resumió.

Un «tema complejo»

Todo este proyecto es «un tema complejo», señaló Cases, aunque tampoco desmintió que el Principado ya conocía estos fallos. Según el vicealcalde, «hubo un acuerdo, en un Pleno a finales de 2017, en el que ya se establecían una serie de peticiones por parte del Ayuntamiento de Langreo para incorporar en el proyecto; también se trasladó a la legislatura anterior en relación a un informe del arquitecto municipal en el que se preguntaba si el proyecto presentado incluía, o no, las peticiones del Ayuntamiento»

Ahora, «habrá que ver el modificado real y qué es lo que se corrige, pero esto ya trae mucha cola, el retraso es inadmisible», sentenció.

La portavoz popular de Langreo, Maria Antonia García, también estuvo presente en la concentración, donde indicó que todo esto ya era «del todo intolerable». «Cada vez que pensamos que ya estamos llegando al final de la obra, otro jarro de agua fría», lamentó.

Para el Partido Popular de Langreo, añadió, el anuncio del viceconsejero al Ayuntamiento supone «otra losa más que va a retrasar la finalización definitiva del soterramiento de Langreo». Además, dijo, «de error nada, hay un informe de 2022 que ya recogía esas carencias del proyecto». Para ella, «se acabaron las buenas palabras» y ha llegado el momento de «elevar la protesta».