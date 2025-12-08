El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Embalse y presa de Rioseco, donde se construirá la central. E. C.

La nueva central hidroeléctrica de Rioseco costará ocho millones de euros

EdP anuncia que entrará en funcionamiento en 2026, generando energía para el consumo de 2.000 hogares al año

Marta Varela

Rioseco

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:09

Comenta

EdP ha tomado la decisión final de inversión para su proyecto de energía renovable en la presa de Rioseco, en el concejo de Sobrescobio. ... Se trata de una nueva central hidroeléctrica de 3,2 MW de potencia instalada, que supondrá una inversión cercana a los 8 millones de euros.

