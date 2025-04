El Principado trabaja para que el Credine, en Langreo, abra al 100% este año

El funcionamiento general del Credine «está por debajo de sus posibilidades», reconoció hoy la consejera Marta del Arco. Sin embargo defendió el funcionamiento ... de aquello que corresponde a los compromisos que su consejería asumió en el protocolo firmado en 2018 con el Imserso. «Se adecua al mismo», dijo en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, sobre el actual funcionamiento del Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Langreo, tras ser interpelada por el mismo por la diputada del grupo parlamentario Popular Beatriz Polledo . La consejera fue más allá y desveló que el Principado está trabajando, conjuntamente con el Imserso, desde el pasado mes de octubre de 2024 para que «el centro tenga una funcionalidad del 100% este año».

La consejera defendió que lo relativo a la colaboración del Principado con el Imserso para realizar programas en dicho centro está funcionando y nombró los curos y programas que se están ejecutando los tres últimos presentados este mismo miércoles. Hasta el momento se han beneficiado de los mismo 150 pacientes y profesionales de hasta 20 centros sociales dependientes del propio Principado.

La realidad del centro, proyectado para ser de referencia estatal, en la actualidad es que tras abrir sus puertas en mayo de 2022. Lo hizo, y así continúa, solo como centro de día, ya que el bloque residencial y la parte dedicada a la investigación, incluidos originalmente en el proyecto, no se han puesto en marcha. Un centro de día con apertura de lunes a viernes en horario de mañana, es decir de nueve a dos de la tarde, unas 25 horas semanales. La inversión efectuada en la obra y el equipamiento ha sido de 16 millones de euros, y tiene un coste mínimo anual de mantenimiento de 1,5 millones de euros.

A punto de cumplirse tres años de una apertura tardía, lo cierto es aún no haya fecha prevista para la entrada en funcionamiento de las 60 camas, ya equipadas, de la residencia provisional para pacientes, ni para el área de investigación.

Proyecto menguante

El centro había empezado a construirse en el año 2009. Según los plazos iniciales de la obra, tendría que estar abierto desde 2012. Tras varios problemas, retrasos y arreglos, hizo que los trabajos se alargasen hasta 2017. Sin embargo, la apertura no fue inmediata hubo que esperar hasta marzo de 2020 para que el complejo abriese sus puertas , y, no para su objetivo inicial, sino para tratar a pacientes con coronavirus. Lo hizo hasta junio de 2021. Después volvió a cerrar hasta mayo de 2022 cuando se recibieron los primeros pacientes del centro de día. Hasta hoy no hubo avances.

Fue necesario acometer una serie de mejoras con un coste de 335.506 euros. Estas actuaciones estuvieron motivadas por el retraso en la apertura, cuando se detectaron una serie de deficiencias que fueron subsanadas. Algunas de ellas estaban relacionadas con la aparición de humedades en varios despachos de la planta inferior, con lo que hubo que actuar en la impermeabilización de las cubiertas, así como en los patios interiores. En este último caso, se debió a la poca altura de los zócalos, que hicieron que entrase el agua de la lluvia. También había humedades en los techos de las salidas a patios, que se deformaron. Se actuó también en el revestimiento en suelos de juntas de dilatación y también se intervino en las escaleras de acceso, en las barandillas y los protectores de pasillo.