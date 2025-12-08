Rescatan a un senderista herido en la ruta Ojo de Buey en Laviana El afectado presentaba una posible fractura de tibia y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Un hombre tuvo que ser evacuado este lunes por el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tras sufrir una caída en la ruta Ojo de Buey, en Peña Mea, Laviana. El afectado presentaba una posible fractura de tibia y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 14.57 horas, movilizando de inmediato a los efectivos de Bomberos de Asturias con base en Coballes, Caso. Asimismo, se informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil, que participaron en el dispositivo.

La operación de rescate concluyó en torno a las 16.30 horas.