«Sin urbanización ni plan de El Puente, el soterramiento no termina», clama Langreo

Los langreanos tienen claro que el proyecto del soterramiento de las vías férreas entre los distritos de Sama y La Felguera se compone de tres ... partes: la ferroviaria, a punto de concluir, la urbanización del terrenos liberados y el plan especial del barrio de El Puente. La falta de concreción para ejecutar los dos últimos lleva a que los vecinos salgan a la calle a reclamar al PSOE e IU, responsables de ambas actuaciones, fechas concretas y proyectos para ejecutarlos.

El portavoz de la plataforma en favor del soterramiento de Langreo, David García, explicó en el transcurso del corte este martes por la tarde en Langreo Centro, que originó un caos circulatorio en la ciudad, que «ahora mismo no hay fecha concreta para urbanizar los excedentes de las vías, lo que depende del consejero Alejandro Calvo, lo que nos lleva a reivindicarlo en la calle». Entienden en el movimiento vecinal que «nos están engañando porque no hay nada concreto y nuestro temor es que se dilate en el tiempo»

Los vecinos tampoco tienen buenas expectativas en lo que se refiere a la regeneración del barrio de El Puente. En esta ocasión se trata de un proyecto a cargo del consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida. El alcalde pedáneo de esta zona, Julio Fueyo, apuntaba durante la concentración que «aquí no se va hacer nada de nada, no van actuar» y recordaba que «en una reunión conmigo, Ovidio Zapico dijo que en cuatro o cinco años no se retomaría el plan especial del barrio y después me llamó mentiroso». Fueyo remarcó que «estamos ante una de las obras más importantes de Asturias con 150 millones de inversión y no van a terminarla»

Mientras el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, respondía en sede parlamentaria a una pregunta del diputado popular Manuel Cifuentes sobre la puesta en marcha del plan especial del barrio del El Puente, que depende de su consejería. El consejero afirmó que «es de justicia dar una solución a este barrio langreano cuya ubicación, entre Sama y La Felguera, lo hace importante a nivel urbanístico». Sin embargo, no aportó fechas para la presentación de un plan que permita «sacarlo de la marginalidad actual», estado reconocido por el propio Zapico. Tan sólo apuntó que «estamos trabajando y esperamos que haya avances en la presente legislatura». El consejo, como adelantó EL COMERCIO, trazó las líneas del futuro de este barrio que pasa por calificar el barrio como un área prioritaria y poder expropiar terrenos para su futuro urbanístico, además de una apuesta por la colaboración público-privada, como área concertada, que abriría «la posibilidad de construir vivienda pública».