Los voluntarios de la perrera de Mieres destapan las trabas para realizar su labor

La perrera mierense aloja en la actualidad a menos de una docena de perros. Una gran parte de ellos no pasean a diario y esto ... se debe, según los voluntarios que acuden a la instalación, «a las numerosas trabas que nos ponen para ayudar a los perros». Las instalaciones que están gestionadas por la empresa Dog Harmony, que también lleva el albergue de Langreo.

Estas personas, reunidas en la Asociación de Voluntarios de Albergues de Animales de Asturias (Avada), sostienen que «nos ponen trabas para todo, incluso dudan de nuestra capacidad para ser voluntarios». Y además, señalan que «el material para los paseos está muy viejo, es complicado ser voluntario en Mieres». Además de estas dificultades, en los últimos días aseguran que «no tenemos acceso a la zona de las jaulas, donde interactuábamos con los animales», algo que aseguran que no ocurre «cuando alguien va al recinto a adoptar y pasa a dicha zona sin ninguna restricción. No lo entendemos». Estas razones han llevado a varios voluntarios a renunciar a hacer su labor solidaria con los perros del albergue al entender, como manifiestan en una carta, que «cada vez que acudía me sentía juzgada, discriminada e inferior».

Estos mierenses, que llegaron a ser cerca de la treintena, han decidido llevar su protesta a las calles para que los vecinos tomen conciencia de esta «insostenible situación», por ello han decidido concentrarse en la plaza del Ayuntamiento de Mieres el sábado 26 de julio a las doce de a mañana.

Bajo el lema 'Maltratar al voluntariado también es maltrato animal'. Y es que aunque consideran que la empresa gestora es la mayor responsable del conflicto, el «Ayuntamiento de Mieres es conocedor de a situación y no hace nada, por lo que también tiene responsabilidad».