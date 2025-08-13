El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las ediles Sonia Lago y María José Fernández, en la calle Leopoldo de Lugones. E. C.

Comienza el plan de arreglo de aceras en Siero por 125.000 euros

La primera actuación se centra en la calle Leopoldo de Lugones

A. F. G.

Siero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:13

Comienza la ejecución de las obras de mantenimiento y arreglo de aceras y zonas peatonales en Siero. Y la primera actuación ya se está ... realizando en la calle Leopoldo de Lugones. Esta actuación tiene un presupuesto anual de 125.000 euros, lo que implica un aumento «considerable», apuntó la edil de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago, respecto a la contratación del año pasado, a la que se destinaron 50.000 euros. Con este plan se hará todo tipo de arreglos en las vías peatonales.

