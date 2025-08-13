Comienza el plan de arreglo de aceras en Siero por 125.000 euros

Comienza la ejecución de las obras de mantenimiento y arreglo de aceras y zonas peatonales en Siero. Y la primera actuación ya se está ... realizando en la calle Leopoldo de Lugones. Esta actuación tiene un presupuesto anual de 125.000 euros, lo que implica un aumento «considerable», apuntó la edil de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago, respecto a la contratación del año pasado, a la que se destinaron 50.000 euros. Con este plan se hará todo tipo de arreglos en las vías peatonales.

Tal como recogen los pliegos, el contrato comprende todos los trabajos de obra civil y albañilería necesarios para la reparación y reposición de los desperfectos que se produzcan en las aceras y áreas peatonales (colocación de baldosas, aplicación de hormigón, retirada de materiales sobrantes, levante de bordillos, eliminación de barreras, pasos badén), así como otras intervenciones indispensables para conseguir unas adecuadas condiciones de mantenimiento y funcionalidad del viario municipal.

«Lo hacemos con el objetivo de garantizar el mantenimiento del espacio urbano, algo fundamental para que las obras duren, para mantener su estética, y también para evitar accidentes», afirmó la concejal.