Los concejos asturianos encienden la Navidad por todo lo alto Más de 300.000 puntos led iluminan Llanera y Mieres, El Berrón y Noreña ya lucen sus ornatos navideños

E. C. Llanera Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:21

La Navidad ya ilumina las calles de prácticamente toda Asturias, región en la que se vienen sucediendo estos días los encendidos oficiales. Llanera fue uno de los concejos en los que se procedió al encendido oficial este viernes. 300.000 puntos led iluminarán el concejo. 50 arcos, 85 motivos y 13 figuras 3D son parte de la decoración desplegada por el Ayuntamiento por todo el concejo.

También Mieres se encendió este viernes, dando así el pistoletazo de salida a una campaña con la Feria Navidad, Artesanía y Comercio en el Parque Xovellanos, la visita del Anguleru y la Nochevieja Infantil como ejes. La plaza de España, en Sama, acogió asimismo el encendido mietras que en El Berrón y Noreña ya se llevó a cabo el jueves.

Festejos navideños en Mieres, El Berrón y Noreña. E. C.

Villaviciosa, Candás (fueron alumnos del IES quienes protagonizaron el acto) y Luanco, entre otros muchos sitios, también tienen ya sus luces encendidas y un sinfín de actividades para celebrar la Navidad por todo lo alto.

