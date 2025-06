El concurso de tonada de Siero rinde tributo a la histórica María Luisa Díaz «Lo que me presta es que hay mucha afición, sobre todo, en los críos, que antes no la había», afirma la cantante homenajeada

Acaba de cumplir 80 años y dice estar un poco «nerviosa» ante el acto de homenaje que le han preparado dentro del concurso de canción asturiana de Siero, este domingo, cuando comienza la fase final de este prestigioso certamen. Desde San Vicente, al lado de El Entrego, María Luisa Díaz Ordóñez rememora que comenzó con la asturianada cuando tenía poco más de veinte años, «y, claro, participé en muchos campeonatos; tengo trece primeros premios, varios segundos y terceros». Pero en los años 70 se casó y, con las hijas que tuvo, «paré un poco».

Lo que le gusta es ir a escuchar las nuevas voces que se suben a los escenarios de los diferentes concursos de la región. «Es de agradecer que se acuerden de una, y eso que a mí no me gusta mucho eso de exhibirme, soy muy rara para eso; me llaman muchas veces y siempre doy disculpas. Pero a Valentín no le pude decir que no, lo aprecio mucho». Se refería a Valentín Fuente, el presidente de la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra), la entidad organizadora del XIII Concursu de Canción Asturiana Conceyu de Siero, que patrocina EL COMERCIO.

El propio Fuente no ahorra elogios a la figura de María Luisa; «es que es toda una institución en el mundo de la asturianada», afirmó. María Luisa fue también jurado en diversos certámenes. ¿Y cómo lo ve ahora? «Bueno... Hay mucha cantidad de intérpretes, pero calidad, un poco menos. Hay que buscarla. Lo que me presta es que hay mucha afición, sobre todo, en los críos, que antes no la había. No sé ni cómo me atreví yo a cantar, porque era muy tímida».

Desde Afatra se define la voz de María Luisa como «plácida», de apariencia suave, pero envuelta en un «crespón de nervios», como ella misma admite. Comenzó su andadura animada por la familia en 1968 en Les Pieces, donde quedó ya campeona en la categoría femenina. Fue el inicio de esa larga lista de premios, destacando el de Mieres, el de EL COMERCIO en Gijón, en Luanco, Candás... Tiene una veintena de canciones grabadas, entre ellas la que se titula 'Nací bel pueblín de L'Artosa'. Por eso, desde la organización del concurso sierense se le quiere hacer este reconocimiento, «por toda su contribución al mantenimiento de la asturianada; lo tiene más que merecido».

El escenario donde se va a desarrollar el homenaje es el del auditorio de La Pola, este domingo, a partir de las 11.30 horas. Y participarán los intérpretes que han superado los cortes para llegar a esta fase final. Así, en la modalidad femenina, las participantes que han pasado la última criba son: Lorena Corripio López, Mari Carmen Fernández Álvarez, Piedad García Guerra, María Latores, María Luisa Martínez Suárez, Cristina Sánchez y Alicia Villanueva Megido.

En la masculina, los nombres elegidos son los siguientes: Raúl Díaz García, Aquilino Fernández González, Valentín García Fernández, César González Fernández, Isaac Sierra Longo, Javier Toral Fernández y Carlos Velasco Montes. La segunda de las finales será el siguiente domingo, día 29.