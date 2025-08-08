Crece la superficie de la plaza de Europa, «la nueva centralidad» de Lugones

Ya está abierta al público la nueva ampliación de la plaza Europa de Lugones. Crece así este espacio, llamado a ser la «nueva centralidad» de ... la localidad, hasta casi los 11.000 metros cuadrados. En el lugar, el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', ya avanzó que habrá una tercera fase que irá acompañada del desarrollo del gran bulevar hacia Oviedo, que permitirá también poner en valor los terrenos para la edificación de vivienda.

Sobre esta segunda fase de obras en la plaza, el regidor –acompañado de la edil María José Fernández y de técnicos del Ayuntamiento– indicó que se trata de un proyecto de regeneración de zonas verdes que da continuidad a los trabajos realizados el año pasado. Esta actuación, sobre una superficie de 7.500 metros cuadrados, ha contado con un presupuesto de casi 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Ampliar La edil María José Fernández; Ángel García, alcalde de Siero; los técnicos municipales María José Fernández y Daniel Navarro; Ramón Granados, director técnico de la obra; y Fernando Valdés, jefe de obra. A. F. G.

'Cepi' señaló que los trabajos recién finalizados dan continuidad a las obras acometidas en la primera fase, «enfocadas en el acondicionamiento del espacio para la organización de eventos al aire libre de tipo deportivo, comercial, económico, social y cultural». Así, esta segunda actuación ha consistido en la regeneración de la zona verde que da a la trasera de la calle Luis Braille, completando la plaza central ya ejecutada.

Entre las dos fases ya ejecutadas, se ha generado un espacio público de casi 11.000 metros cuadrados

Las obras se han centrado en la reposición de la acera existente que bordea los edificios por su cara sur y oeste, la creación de zonas de estancia y la colocación de arbolado que delimitará la zona entre este viario –de uso restringido para residentes– y la acera. La nueva plantación proyectará sombra y hará un espacio «más agradable» en la acera reformada.

Dos millones en total

También se ha dotado al área de un alumbrado más eficiente, se han adecuado accesos peatonales con escaleras y rampas accesibles que conectan esta zona con la calle de los bloques sindicales y se han repuesto todas las instalaciones existentes, además de la evacuación de las pluviales de las zonas pavimentadas.

A esta intervención se suma la realizada en 2023 en 3.028 metros cuadrados de la confluencia de las calles Luis Braille y Salvador Dalí, con un presupuesto de 897.077 euros. En total, ambas actuaciones suponen una inversión de casi dos millones.

«Este proyecto es un ejemplo de la transformación urbana que el gobierno municipal impulsa desde 2015. Antes, en este lugar había prados; hoy es un espacio moderno y funcional. Lugones, que era el núcleo más deteriorado entre las grandes poblaciones del concejo, ha experimentado una mejora evidente y muy positiva, en línea con nuestro modelo de ciudad pensado para las personas, sostenible y respetuoso con el medio ambiente». Lo decía el alcalde mientras era felicitado por vecinos que ya paseaban por este espacio.

Con el futuro desarrollo del bulevar, 'Cepi' indicó que se prevé un incremento del valor de la zona y favorecerá su desarrollo urbanístico.