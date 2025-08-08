El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ampliación de la plaza de Europa, con el cartel que anuncia la inversión de la segunda fase ya culminada. A. F. G.

Crece la superficie de la plaza de Europa, «la nueva centralidad» de Lugones

El alcalde de Siero prevé un aumento de la promoción inmobiliaria «con el aumento del valor la zona» y el desarrollo del gran bulevar hacia Oviedo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:14

Ya está abierta al público la nueva ampliación de la plaza Europa de Lugones. Crece así este espacio, llamado a ser la «nueva centralidad» de ... la localidad, hasta casi los 11.000 metros cuadrados. En el lugar, el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', ya avanzó que habrá una tercera fase que irá acompañada del desarrollo del gran bulevar hacia Oviedo, que permitirá también poner en valor los terrenos para la edificación de vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Crece la superficie de la plaza de Europa, «la nueva centralidad» de Lugones

Crece la superficie de la plaza de Europa, «la nueva centralidad» de Lugones