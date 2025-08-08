«Hay que dejar la política fuera y apoyar al medio rural», dice el alcalde de Llanera

El Concurso-Exposición de Ganado de Llanera cumple 50 años este fin de semana, una ocasión especial que el alcalde, Gerardo Sanz, ... destacó en la inauguración del certamen este viernes y en la que subrayó la importancia de «apostar por el ganado de Asturias» y, en general, toda la producción que la acompaña.

Más de 400 reses llenan el recinto en esta edición, unas cifras parecidas a las de ediciones anteriores por la propia capacidad del recinto, explicó el director técnico del concurso, Eliseo López. La diferencia en esta edición, añadió, está en la apuesta por el mayor número de vacas frisonas lactantes, una de las categorías que se juzgarán este sábado.

En opinión tanto de este experto como del Ayuntamiento, otra de las características de este certamen es la amplia participación de ganaderías del norte de España, con productores «de además de Asturias, de Galicia, Cantabria y País Vasco, principalmente», además de los locales.

A ello se le suma el tinte especial de celebrar el aniversario. Esta edición, dijo el alcalde, es un «homenaje a los ganaderos que lo empezaron hace cincuenta años; hay que recordar el trabajo que hay detrás y el desvelo durante todo este periodo de tiempo». Cincuenta años de dedicación que están expuestos en una colección de fotografías y premios instalados en el recinto, gracias a la colaboración de algunas de las ganaderías más veteranas en el concurso de Llanera.

Mantener este tipo de certámenes, concluyó el alcalde en el acto inaugural del concurso, es lo esencial «dejando la política fuera y centrándose en el apoyo al medio rural, que es lo que tenemos que hacer».

Acercar a los jóvenes

El nivel de este año, continuó López, «es alto», puesto que los ganaderos «acudieron con grandes animales». Hay un «gran poder de atracción en el certamen de Llanera» y uno de los motivos es, dijeron, que cuenta con una vigilancia nocturna profesional que «se asegura de que »todos los animales están limpios y cuidados cada mañana«.

En el concurso participan reses frisonas y asturiana de los valles (normales y doble grupa), y será este domingo cuando se entreguen los premios a las 11.30 horas. Ese día también se hará un acto en reconocimiento a las familias fundadoras del concurso.

Una de las actividades que más destaca dentro del certamen es el taller de 'Pequemanejadores' que se celebró durante la tarde del viernes y que implicó a los más pequeños manejando rebaños. Es una manera de «acercar a los jóvenes», explicó el técnico, aunque es «algo difícil».

«La rentabilidad dista mucho de lo deseable y para hacerse cargo de una explotación el esfuerzo debe ser máximo porque los animales necesitan atención casi los 365 días del año», subrayó. Aquí, lo esencial es que «que los niños sepan de dónde viene todo, que cuando les preguntes '¿de dónde viene la leche?', te digan que viene de la ubre de la vaca y no de la estantería del supermercado».