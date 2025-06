«En diez años como alcalde hubo momentos jodidos, pero hemos mejorado Siero»

Alejandro Fuente Siero Viernes, 13 de junio 2025, 19:10 Comenta Compartir

Arropado por los ediles de su equipo de gobierno, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', encontró un hueco en su agenda ... para una sencilla celebración por una década en el cargo, que aprovechó para hacer balance de su gestión al frente del cuarto concejo de Asturias. «Hoy hago diez años –por este viernes y ha sido una etapa maravillosa, muy buena, de las mejores de la vida. No voy a negar que hubo momentos muy jodidos, en los que uno se cuestiona si merece la pena seguir o no. Ha sido una carrera de fondo y de superación de obstáculos, pero me quedo con lo positivo, que es un orgullo y un honor ser el regidor de tu pueblo. Es donde mejor me encuentro, donde me siento feliz y donde espero agotar mi trayectoria política».

Tras ese repaso en el ámbito más personal, 'Cepi' quiso destacar que ha sido un periodo de «transformación de Siero; hoy está mejor que en 2015». Y dijo que lo puede afirmar con «datos objetivos»: expuso que se ha incrementado el presupuesto municipal en casi un 60 %, se ha reducido a cero la deuda o se ha aumentado la cantidad que se destina a inversiones hasta los 15 millones de euros. «Y todos los años hemos aprobado las cuentas. Ahora lo hacemos con trece ediles en una Corporación de 25; pero es que cuando empezamos éramos siete y también lo hacíamos. Ha crecido la renta por vecino, así como los cotizantes y la población, cuando el contexto general es distinto. Creo que la gente nos valora mejor que hace diez años». Siguiendo en el ámbito económico, quiso destacar el logro de la implantación de Amazon en el concejo, lo que ha supuesto, hasta el momento, la creación de un millar de puestos de trabajo. También el propio desarrollo del polígono de Bobes: «Era foco de críticas y ahora lo es de progreso». En cuanto a las infraestructuras, destacó el desarrollo constante de las redes de saneamiento, recordando que también repercute en el cuidado del medio ambiente. «Actuamos en todas las poblaciones dándoles una configuración más moderna, en la línea de que tenemos que atender la transición de la movilidad, pensando en ciudades para las personas».'Cepi' destacó que se ha logrado «estabilidad» política en el Ayuntamiento, pasando de una Corporación fragmentada en 2015, con un total de ocho formaciones con representación. «Ha desaparecido un partido que buscaba la independencia de Lugones y que llegó a tener tres ediles; el Pinsi tampoco existe ya. Hemos logrado cohesionar el territorio, algo que en Siero no era fácil». Dijo que la oposición, hasta ahora, ha estado a la altura, «salvo excepciones claras. Hacen su papel y lo que pueden, que es nada».

