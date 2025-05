Espiniella, en Siero, sin agua al menos hasta el martes por contaminación fecal

¿Cuándo volverá el servicio esencial de agua al núcleo sierense de Espiniella? El suministro a más de 130 viviendas –también a los pueblos ... de Otero y El Cuto– no regresará al menos hasta el próximo martes o miércoles, ya que la cooperativa responsable está a la espera de un último análisis sobre la calidad tras haber aumentado la cloración. Se tuvo que lanzar una alerta –tal y como adelantó EL COMERCIO– tras detectar en unos análisis la presencia de bacterias fecales; sobre todo, la E. coli. «Es una pesadilla», relataban el jueves los afectados, que ni pueden lavarse con esa agua. «Es increíble que esto ocurra en pleno siglo XXI».

¿Hay solución aparte de la de esperar? El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', ofreció «toda la ayuda municipal a la cooperativa y a sus abonados, como no puede ser de otra manera». No obstante, quiso aclarar que toda responsabilidad sobre la calidad del agua depende de esa entidad, ajena por completo al servicio municipal. El edil responsable del área, Pergentino Martínez, estaba pegado al teléfono, en comunicación constante con la cooperativa. «Les hemos ofrecido una cuba y me dijeron que no, que no hacía falta, que no lo necesitaban». Al respecto, el regidor resaltó que «la ayuda está dispuesta, pero hay que tener una previsión para ello».

Ampliar Hay afectados que aseguran que cayeron enfermos tras consumir el agua contaminada: «No nos avisaron» A. F. G.

Otra opción que puso el alcalde sobre la mesa, pero que no supondrá una solución inmediata al problema: que el Ayuntamiento asuma la gestión de esa entidad. «Se trata de un supuesto que tiene que salir de una asamblea, se nos tiene que pedir y eso lleva una serie de trámites; ya ha ocurrido con otras cooperativas del municipio –en La Ñora y Merún».

Un proyecto pendiente

Otra cosa es que el Ayuntamiento invierta para construir una red propia de suministro, de la que carece. «A medida que se vaya ejecutando el proyecto de saneamiento para la zona de Ferrera –entre la autovía minera y Noreña– se ejecutará la red del agua. Hay un plan de cinco millones de euros del que ya hemos gastado uno. La idea es ir realizando el resto. Pero eso no se va a hacer mañana ni el año que viene».

Recordó el alcalde que se ha iniciado la fase de estudio de la auditoría de los servicios de suministro de agua y saneamiento. «La conclusión es la que ya se sabe, que hay obras pendientes por muchos millones de euros», más de 25 según el informe previo realizado por el propio Ayuntamiento. Una de las obras más importantes es el nuevo depósito para La Pola, con siete millones.

El Ayuntamiento ofreció llevar una cuba, «pero los vecinos la rechazaron», explica el edil Pergentino Martínez

Señalan que los problemas con la calidad del agua son constantes desde 2013. «El agua baja muchas veces turbia y no se puede beber. Pero esto ya es el colmo. Estos días estamos comprando garrafas de agua para poder beber. ¿Lavarnos? Pues como podemos». La captación proviene de un arroyo y afirman que hay filtraciones de la actividad ganadera de la zona.

Sobre el proyecto pendiente, señalan que llevan mucho tiempo esperando a su ejecución y que incluso hubo promesas para su puesta en marcha «sin que se haya hecho nada; y ahora tenemos estos graves problemas».

Aseguran que hay vecinos que han tenido que ser tratados con fuertes antibióticos «tras consumir el agua contaminada sin saber que lo estaba porque no se lanzó aviso a los vecinos», se quejan.