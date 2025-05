El agua de Espiniella, en Siero, contaminada: «Los análisis creen que es la del retrete»

Alejandro Fuente Siero Viernes, 9 de mayo 2025, 07:02 Comenta Compartir

«Esto es una auténtica pesadilla», manifestaban este jueves un grupo de vecinos del núcleo de Espiniella, en Siero. Desde el pasado martes no ... pueden hacer uso del agua del grifo: «No podemos beber ni lavarnos; está contaminada por bacterias fecales y la cooperativa nos ha comunicado que no es apta para el consumo». Denuncian que este problema no es nuevo, ya que se lleva produciendo desde hace un año, a pesar de que los responsables de la cooperativa –que da servicio a unas 130 viviendas– lo niegan. «Contratamos unos análisis independientes y nos dijeron que si les habíamos traído el agua del retrete», afirman los afectados.

¿Por qué ocurre esto? Señalan que los problemas con la calidad del agua son constantes. «El agua baja muchas veces turbia y no se puede beber. Pero esto ya es el colmo. Estos días estamos comprando garrafas de agua para poder beber. ¿Lavarnos? Pues como podemos». La captación proviene de un arroyo y afirman que hay filtraciones de la actividad ganadera de la zona. «Este es el Siero que se nos ofrece para vivir. Estamos al lado de La Pola y no tenemos red de suministro ni saneamiento a pesar de las promesas; y esta es una zona de expansión», decían en referencia a las numerosas nuevas viviendas –unifamiliares– que se han construido en el núcleo. Responsables de la cooperativa indican que ya se están haciendo análisis tras aumentarse la cloración Desde la cooperativa se señala que, desde 2013, «estamos haciendo analíticas para el control de la calidad del agua de la comunidad. En este último año, en todos los controles legales realizados, nunca apareció presencia de indicadores de contaminación de bacterias fecales». Se informa de que el problema que se tiene «es que hay picos de turbidez muy altos en ciertos momentos. Disponemos de un depósito pequeño, que no es capaz de amortiguar esa turbidez como ocurre en distribuciones de agua mayores». Una muestra recogida por Sanidad dio positivo en la bacteria E.coli, asociada a los desechos fecales. ¿La solución? Desde la cooperativa se señala que la empresa Aclara –a la que se ha contratado la gestión– y el Principado están trabajando para arreglar el problema «subiendo los niveles de cloración, y este jueves se va a coger una muestra para ver si el tratamiento de potabilización está siendo efectivo, de cuyo resultado no tendremos conocimiento hasta el lunes o martes». Los afectados no están conformes con esta resolución: «Es lo que hacen, más químicos, y lo que hay que dar es una solución definitiva a este problema en la zona».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Agua

Siero