Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster

El mundo del ciclismo llora el fallecimiento, tras una larga enfermedad, de Fernando García Gutiérrez, quien falleció este sábado a los 66 años. Natural de ... Pola de Siero –de una familia hostelera muy conocida en la villa–, residía en Gijón. Fue una de las figuras más destacadas en Asturias sobre las dos ruedas.

Entre su palmarés, destaca que fue campeón de España de Ciclismo Máster 40 en Murcia 2002, medalla de bronce en el Campeonato de España de Ciclismo Máster Béjar 2011 y logró varios campeonatos de Asturias Máster en ruta y contrarreloj. Tuvo varias participaciones en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Máster en St. Johann in Tirol (Austria) y fue campeón de España Máster 50 de ciclocross 2014 en Segorbe (Valencia). En Asturias fue siete veces campeón.

Se destaca de su figura que llevaba media vida dedicada al ciclismo, pero que su pasión era su familia. Deja viuda, una hija, dos nietos, además de a sus padres y hermanos. El acto de despedida está previsto para este domingo en el tanatorio de Cabueñes. La familia quiso lanzar un mensaje de agradecimiento por el cariño recibido.