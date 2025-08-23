El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta
Fernando García Gutiérrez, sobre una bicicleta. E. C.

Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster

Entre su palmarés, destaca que fue campeón de España en Murcia 2002

A. F. G.

Siero

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:31

El mundo del ciclismo llora el fallecimiento, tras una larga enfermedad, de Fernando García Gutiérrez, quien falleció este sábado a los 66 años. Natural de ... Pola de Siero –de una familia hostelera muy conocida en la villa–, residía en Gijón. Fue una de las figuras más destacadas en Asturias sobre las dos ruedas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  5. 5

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  6. 6 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  7. 7 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  8. 8 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  9. 9 Condenada por prender fuego al coche en el que dormía su exnovio en Gijón
  10. 10 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster

Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster