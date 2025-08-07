El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil María José Fernández, junto a David Llanos, técnico municipal, en el colegio El Carbayu. E. C.
Siero

Finaliza la mejora de los accesos al colegio El Carbayu, en Lugones

Se ha construido una acera, además de renovar el pavimento del entorno del centro educativo

S. G. A.

Siero

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:54

La mejora del entorno del colegio de El Carbayu, en Lugones, ya está lista. Las obras, que contaron con un presupuesto de 20.306 ... euros, se ejecutaron en seis semanas y se centraron en renovar el pavimento en la zona.

