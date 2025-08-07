Finaliza la mejora de los accesos al colegio El Carbayu, en Lugones

La mejora del entorno del colegio de El Carbayu, en Lugones, ya está lista. Las obras, que contaron con un presupuesto de 20.306 ... euros, se ejecutaron en seis semanas y se centraron en renovar el pavimento en la zona.

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, explicaba que las obras también se extendieron a un ramal de 40 metros de longitud que transcurre colindante al edificio.

Primero, se realizaron realizado labores de limpieza del camino. Para a continuación construir una pequeña acera de 28 metros de largo y 0,60 metros de anchura junto al colegio. También se han cambiado tres tramos de 1,5 metros de longitud de bajantes de pluviales de la fachada Norte del edificio. En total se han aglomerado un total de 865,44 metros cuadrados.

La renovación del pavimento en el entorno del colegio El Carbayu forma parte de un lote que incluye los trabajos de pavimentación en el espacio exterior de la escuela de Samartino. Esta actuación, también finalizada, ha contado con un presupuesto de 14.551,01 euros y un plazo de ejecución de seis semanas. Ambas intervenciones han contado con un presupuesto total de 34.857,20 euros.

El Ayuntamiento ha habilitado una partida de 150.000 euros en remanentes para inversiones en colegios en el año 2025, que recoge, entre otras, la renovación de los baños en la Escuela de Educación Infantil Peña Careses, la ejecución de un baño en el colegio Santa Bárbara y la sustitución del suelo en la escuela de Faes.