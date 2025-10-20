Guardias civiles piden ampliar la dotación en Siero «para afrontar su crecimiento»

La asociación profesional Unión de Guardias Civiles de Asturias (UniónGC) celebró este lunes, en el hotel Cristina de Noreña, el fin de campaña para ... las elecciones al Consejo de la Guardia Civil. Entre las reivindicaciones de su programa se encuentra la necesidad de intervenciones en los cuarteles de Asturias, pero muy concretamente en el de Pola de Siero, pues hacen falta más agentes y las instalaciones actuales no lo permiten.

«Cada vez hay más empresas, polígonos y hay que contar Parque Principado, es mucha carga de trabajo y el crecimiento de Siero sigue», explicó José Luis Alonso, secretario general de la asociación. Por eso, resulta «algo prioritario poder hacer bien el trabajo» y, actualmente, son los agentes de Noreña «los que lo cubren casi todo».

El nuevo proyecto para construir un cuartel es la solución a este problema, un plan «garantizado» por el alcalde de Siero, Ángel García, y gracias al cual se aumentaría la plantilla. Las oficinas, en teoría, «permitirán que haya más de cincuenta agentes», dijo. El hecho de que ya haya empezado el proceso para conseguirlo y «tener unas instalaciones dignas» es algo que agradecen al regidor.

Aunque, de cara al resto de administraciones y a la Dirección General del cuerpo, «hace falta más colaboración», no sólo para La Pola, sino para el resto de la región. La «falta de mantenimiento» de los cuarteles en el Principado «se nota mucho y son edificios de los años ochenta o setenta, no deberían estar así», un desgaste que también está en el resto de comunidades.

No es «la mejor imagen que debería llevarse un ciudadano europeo de la Guardia Civil, que estemos en cuarteles que se les cae el tejado, por ejemplo». Los cuarteles de Llanera e Infiesto son los más necesitados. Noreña, propuso, «podría unificarse con Siero cuando se tenga un buen cuartel en La Pola». Además, también sería necesaria una actuación en la fachada del de Ribadesella.

Jubilación anticipada

Además de estas mejoras, en el programa constan otros puntos que, de conseguir el puesto de vocal en el consejo tras las elecciones del martes 28 y miércoles 29, Alonso intentará llevar a cabo.

Liderando la lista se encuentra el conseguir «la jubilación anticipada por penosidad laboral». Actualmente, explicó, al cumplir 58 años se pasa a la reserva, «pero se pierde mucho dinero y la gente se queda hasta los 65 para tener el 100% del sueldo». Es algo que, en su opinión, «debe cambiar, un guardia civil no debería estar haciendo servicio en la calle a los 62 años».