Siero avanza en el plan para tener un nuevo cuartel de la Guardia Civil

La Guardia Civil celebró este domingo el día de la Virgen del Pilar. Los agentes honraron a su patrona en toda Asturias, además ... de en Oviedo, donde se llevaron a cabo los actos centrales, también hubo actos en muchas más localidades, desde Gijón a Noreña, pasando por Mieres, Langreo, Laviana y Siero.

En este último concejo la celebración llegó con buenas noticias para el instituto armado. El plan para construir un nuevo cuartel en La Pola ha dado un paso adelante y el Ayuntamiento ya se encuentra «redactando el borrador del convenio de colaboración» con la Dirección General de la Guardia Civil. El alcalde de Siero, Ángel García, destacó este proyecto para el concejo durante el acto de la Guardia Civil en el Auditorio de La Pola, junto al comandante en Siero, Daniel Suárez.

El regidor se refería así a su proyecto para construir un nuevo cuartel que sustituya al actual, situado en pleno centro de la localidad, en la calle Torrevieja, en la misma ubicación. Calcula que el coste de esta actuación alcanzará los dos millones de euros. El objetivo es construir unas instalaciones nuevas, «cómodas y modernas» que permitan ampliar la plantilla. Actualmente, el cuerpo cuenta con una docena de agentes que cubren varias parroquias de Siero (como Valdesoto, Lieres y Carbayín) y parte de Sariego.

Será, no obstante, un proceso que «irá lento», advirtió este domingo el alcalde, aunque «ya hemos estado con los responsables técnicos». Serán ellos los que redacten «cómo tiene que ser el cuartel», aunque los trabajos serán financiados por el Ayuntamiento.

El edificio ocupará la mitad de la parcela, mientras que la otra parte «se cederá a uso público del Ayuntamiento», donde «probablemente se hará un aparcamiento». Según recoge el convenio, Siero tendrá dotación de la Guardia Civil como mínimo «durante 50 años».

El sargento Suárez, por su parte, destacó la gran colaboración y apoyo del Ayuntamiento, además de la «seguridad» del concejo. Así apuntó que los «delitos de robo, contra el patrimonio y de violencia de género» se mantienen en índices bajos, similares a años anteriores. Sí añadió que son las estafas por internet lo que más les preocupa.

Además se condecoró a uno de los agentes, Jesús Valdés, con la insignia del Ayuntamiento, en reconocimiento a su labor y trayectoria en el concejo durante los últimos nueve años.