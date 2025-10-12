El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sargento Daniel Suárez, jefe del cuartel de la Guardia Civil de Siero; el alcalde Ángel García; el agente Jesús Valdés con su hija Anaís y su esposa, Verónica García; y la edil de Izquierda Unida, Teresa García P. G.

Siero avanza en el plan para tener un nuevo cuartel de la Guardia Civil

El alcalde destacó en el día de la Virgen del Pilar que «se está redactando un convenio de colaboración» para derribar el actual y hacer uno «moderno»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Siero

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:40

Comenta

La Guardia Civil celebró este domingo el día de la Virgen del Pilar. Los agentes honraron a su patrona en toda Asturias, además ... de en Oviedo, donde se llevaron a cabo los actos centrales, también hubo actos en muchas más localidades, desde Gijón a Noreña, pasando por Mieres, Langreo, Laviana y Siero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero avanza en el plan para tener un nuevo cuartel de la Guardia Civil

Siero avanza en el plan para tener un nuevo cuartel de la Guardia Civil