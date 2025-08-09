El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una señal que indica la conducción de agua en Siero. A. F. G.

Muñó denuncia que lleva dos días sin agua: «No tenemos a quien llamar por la avería»

El servicio se ofrece desde Gijón, pero no cubre la zona por estar en Siero

E. C.

Siero

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:01

Los vecinos de la parroquia sierense de Muñó expresan su malestar e indignación; aseguran que llevan más de dos días sin suministro de agua ... en sus viviendas, pero lo peor es que «no tenemos a quién llamar para que se acometa el arreglo de la avería». ¿Por qué? «El agua proviene de Gijón, a través de un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Siero en 2019; pero no dan soporte a esta zona, y no tenemos teléfono de averías ni nadie que nos resuelva el problema».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  7. 7 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  8. 8

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  9. 9 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  10. 10

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muñó denuncia que lleva dos días sin agua: «No tenemos a quien llamar por la avería»

Muñó denuncia que lleva dos días sin agua: «No tenemos a quien llamar por la avería»