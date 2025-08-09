Muñó denuncia que lleva dos días sin agua: «No tenemos a quien llamar por la avería»

Los vecinos de la parroquia sierense de Muñó expresan su malestar e indignación; aseguran que llevan más de dos días sin suministro de agua ... en sus viviendas, pero lo peor es que «no tenemos a quién llamar para que se acometa el arreglo de la avería». ¿Por qué? «El agua proviene de Gijón, a través de un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Siero en 2019; pero no dan soporte a esta zona, y no tenemos teléfono de averías ni nadie que nos resuelva el problema».

Es por el citado convenio que Gijón abastece de agua potable a 51 viviendas y dos explotaciones ganaderas de los núcleos rurales de El Monte, Les Fontes y Les Fontines.

Esa zona del concejo estaba recibiendo agua de una cooperativa, pero sufría problemas frecuentes en el suministro y en la potabilidad. Dada la gran dispersión de esas viviendas y la distancia con el depósito de Muñó, la solución con medios municipales se antojaba muy costosa. Fue entonces cuando la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) anunció la construcción de un nuevo depósito en el entorno del Picu San Martín, en la parroquia de Lavandera –que limita con el concejo de Siero–.

Por otro lado, el equipo de gobierno sierense está a la espera del resultado del estudio para determinar el mejor modelo en el servicio del agua y decidir si se cambia del actual público a uno privado. Desde el Ayuntamiento ya se ha indicado que el suministro en el municipio –muy extenso y con muchos núcleos de población– padece un grave problema; y es que, si hay cortes en el llenado de los depósitos municipales desde Cadasa (el consorcio de aguas de la región), como puede ser por la falta de energía eléctrica, hay acopio de agua para suministrar a la población durante varias horas en poblaciones como La Pola.