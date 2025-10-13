Noreña oferta su cocido con moscancia, que busca atraer visitas en noviembre

La moscancia es uno de los grandes tesoros de la gastronomía asturiana. La primera semana del mes de noviembre este embutido se convertirá en el ... protagonista, con las jornadas de cocido con moscancia. Se trata de un ingrediente que, fuera de Noreña y algunas áreas específicas como las cuencas mineras, es poco conocido. Se trata de una elaboración, similar a la morcilla, que se realiza con tripa de ternera, cebolla, sebo de ternera, pimentón dulce y picante y sangre de cerdo.

Esta cita gastronómica, que se ha convertido en una tradición anual en el concejo de Noreña, impulsada por la Orden del Sabadiego con el apoyo del Ayuntamiento de Noreña, desde hace más de 20 años, no deja a nadie indiferente.

La sopa humeante y los garbanzos acompañados de compango y la moscancia como eje se convierten en el menú por excelencia de los mejores fogones chacineros que cada año se llenan de comensales ansiosos de tomar este especial bocado. Una propuesta de un plato contundente cargado de historia lleva años atrayendo el interés de miles de comensales que acuden al concejo a disfrutarlo en cualquiera de sus restaurantes.

Caben pocas dudas de que estas Jornadas del Cocido con Moscancia, convertirá al concejo en el epicentro de la gastronomía asturiana del 1 al 8 de noviembre.