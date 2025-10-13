El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
Miembros de la Cofradía del Sabadiego, en el puesto del mercado de otoño de la villa condal el año pasado A. F. G.

Noreña oferta su cocido con moscancia, que busca atraer visitas en noviembre

La Jornada del Cocido con el típico embutido de la villa chacinera se celebrará del 1 al 8 de noviembre

Marta Varela

Noreña

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:40

Comenta

La moscancia es uno de los grandes tesoros de la gastronomía asturiana. La primera semana del mes de noviembre este embutido se convertirá en el ... protagonista, con las jornadas de cocido con moscancia. Se trata de un ingrediente que, fuera de Noreña y algunas áreas específicas como las cuencas mineras, es poco conocido. Se trata de una elaboración, similar a la morcilla, que se realiza con tripa de ternera, cebolla, sebo de ternera, pimentón dulce y picante y sangre de cerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  3. 3 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  9. 9 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Noreña oferta su cocido con moscancia, que busca atraer visitas en noviembre

Noreña oferta su cocido con moscancia, que busca atraer visitas en noviembre