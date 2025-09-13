Los noreñenses cumplen con la tradición y se reúnen a comer en torno al gochu

Como previa a la gran cita religiosa de conmemoración del Ecce Homo en Noreña, vecinos y visitantes tomaron este sábado las calles para participar en ... una gran comida de hermandad con el gochu como protagonista. La sociedad de festejos noreñenese preparó cerca de 680 kilos de paletilla de cerdo adobada y asada, donados por los chacineros de Noreña, de los que se repartieron unas 2.400 raciones para vecinos y visitantes.

«Hay tanta comida en la mesa que no sé por dónde empezar», decía la polesa Luisa Suárez mientras colocaba una empanada. Rápidamente fue respondida por su amiga María García: «En Noreña empezamos por el gochu», para remarcar sonriente: «Siempre el gochu y si quedes con fame lo demás». Lo hacía mientas depositaba en la mesa uno de los platos que gratuitamente, como es tradición, reparte la sociedad de festejos en los jardines del Ayuntamiento. A su lado, Juan Martínez contaba que «estuvimos más de media hora a la cola, menos mal que había música y cantamos un poco».

No obstante, la espera fue más larga para las pandillas de amigos que acudieron a guardar sitio donde poder comer. Algunas de ellas acudieron a los jardines del Ayuntamiento, centro neurálgico de esta comida, a las dos de la madrugada, como fue el caso de la peña Les Culebres, que año tras año se hace con el mismo sitio, a la sombra. Desde ella dieron la receta perfecta para pasar este día tan importante para los vecinos: «Gochu, algo dulce, amigos y sidra».

Y la tradición chacinera de Noreña no defraudó, todos los comensales coincidían en que el gochu asado estaba delicioso, «donde mejor sabe el gochu es en Noreña», defendía Marcelo Martínez tras dar cuenta de su plato de gochu asado.

Este sábado en Noreña se vivió una jornada multitudinaria: el Día del Gochu de las fiestas del Ecce Homo. Tras terminar la misma con música en directo, los vecinos de la villa chacinera ya preparan sus mejores galas para este domingo participar en la jornada grande de los festejos locales, con la solemne eucaristía y procesión de regreso de la imagen de Ecce Homo desde el templo parroquial, donde se celebró la novena, a la capilla de La Soledad.