La cola para recoger una de las 2.400 raciones gratuitas de gochu asado M. V.

Los noreñenses cumplen con la tradición y se reúnen a comer en torno al gochu

La sociedad de festejos repartió 2.400 raciones de paletilla de cerdo abobado y asado de forma gratuita a los vecinos y visitantes

Marta Varela

Noreña

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:19

Como previa a la gran cita religiosa de conmemoración del Ecce Homo en Noreña, vecinos y visitantes tomaron este sábado las calles para participar en ... una gran comida de hermandad con el gochu como protagonista. La sociedad de festejos noreñenese preparó cerca de 680 kilos de paletilla de cerdo adobada y asada, donados por los chacineros de Noreña, de los que se repartieron unas 2.400 raciones para vecinos y visitantes.

