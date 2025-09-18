El portavoz del PP en Siero denuncia el «amiguismo» del alcalde por contratar a un exedil del PSOE de Oviedo por un mes
Juan Luis Berros señala que no existe bolsa de trabajo para ordenanzas
A. F. G.
Siero
Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:46
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, denuncia el «trato de favor y amiguismo» del ... alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', con el exconcejal y posterior asesor del PSOE en Oviedo hasta 2019, quien «se ha incorporado como ordenanza en funciones de refuerzo al Ayuntamiento por un mes».
Berros critica que, primeramente, «se desconozca tanto la necesidad de contratar a un ordenanza por un plazo de un mes sólo para labores de refuerzo y no por sustitución, como el desconocimiento sobre qué organismo o servicio se va a reforzar». El portavoz del PP apunta, además, que «no existe en vigor en el Ayuntamiento, ni en ninguno de sus organismos autónomos, ninguna bolsa de empleo municipal para ordenanzas en la que estuviera incorporado el referido exconcejal y persona actualmente vinculada al PSOE», a pesar de que esta persona ya trabajó en más ocasiones en el municipio porque se señala que sí está en esa bolsa.
