Primer día de Eva Pérez en la Alcaldía de Llanera: «No se paró de trabajar»

A las ocho y cuarto de la mañana de este jueves entra Eva María Pérez por primera vez, como alcaldesa de Llanera, al que ... es su nuevo despacho. Un día después del Pleno de investidura –en el que recibió los votos a favor de los ocho ediles del PSOE en una Corporación de 17, la lista más votada–, seguía recibiendo numerosas felicitaciones por el nombramiento; se trata de la primera mujer que asume el mando de gobierno en este municipio, clave en el desarrollo del área metropolitana por ubicación y empuje empresarial. Encuentra un hueco para atender a EL COMERCIO, pero antes se encuentra hablando con una vecina. Se trata de una cuestión de un camino. De forma paciente, le explica el mecanismo que tiene que activar para una reclamación y a quién dirigirse. «Es que sigo teniendo la competencia en Obras, por el momento», explica.

Entra al despacho –ahora suyo– donde reza en la puerta 'Alcaldía'. Aparta con cuidado un enorme ramo de flores amarillas que, apunta, le ha enviado una amiga. Tras la jornada plenaria del miércoles – la que acudió para dar su respaldo explícito el presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón– la nueva regidora afirma que lo que ahora toca es trabajar. «Tengo que firmar varios documentos», señala.

Además de las labores propias del Ayuntamiento –ella prometió «trabajo, trabajo y trabajo»–, tiene en mente la próxima reorganización del equipo de gobierno local. La dimisión de Gerardo Sanz como alcalde y de Iván Pérez como edil implica la entrega de sus actas de concejal. Las mantuvieron hasta el miércoles para que no fracasara la investidura de Eva Pérez; el PP presentó su propio candidato, Silverio Argüelles, quien logró los seis votos a favor de su partido. Los dos de Vox y el de IU no presentaron candidato; se abstuvieron.

«Esperamos al próximo mes para reorganizar el equipo de gobierno. Todavía no están decididas las competencias», afirmó Eva Pérez. Eso sí, todos tendrán responsabilidad en algunas de las áreas de gobierno, «como hasta ahora».

La socialista ocupaba por primera vez el despacho de la Alcaldía y todavía no tuvo tiempo, admitía, a colocar objetos personales. Antes, desde que Sanz anunciara su dimisión –el pasado domingo día 10– y ella asumiera el mando de forma temporal hasta el nombramiento definitivo.

Todavía queda mandato y mucho por hacer. Por lo pronto, limpiar la imagen de rotura con el Principado que quiso evidenciar el propio alcalde saliente con sus críticas al Gobierno de Barbón. Pero también lanza un mensaje claro a los vecinos: «El Ayuntamiento no se ha detenido, el trabajo del día a día se ha mantenido».

La responsabilidad no asusta a la alcaldesa, sabedora de los muchos retos pendientes y de los que va a tratar en una reunión –que se prevé concertar en breve– con el presidente regional, quien mostró su «apoyo» al concejo.