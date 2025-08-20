La socialista Eva Pérez, nueva alcaldesa de Llanera con el apoyo de Adrián Barbón

No hubo sorpresas ni cambio de guion de última hora. La socialista Eva María Pérez fue, en la tarde de este miércoles, investida como la ... primera alcaldesa de Llanera gracias a la mayoría simple lograda por su partido en las últimas elecciones municipales, ocho votos a favor en una Corporación de 17. El PP votó por su propio candidato, Silverio Argüelles; y el resto de formaciones, Vox e IU, no optaron a la Alcaldía, por lo que se abstuvieron. Lo que sí hubo fue un escenario diferente: se celebró en el espacio Plaza de La Habana, con un aforo casi completo, y también hubo muchos protagonistas estelares con todo un despliegue de símbolos. Uno de ellos, la propia presencia en la sesión del presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), quien quiso mostrar su apoyo al equipo de gobierno tras la abrupta dimisión con críticas al Ejecutivo regional del anterior regidor, Gerardo Sanz.

Pocos minutos después de las seis de la tarde, el propio Sanz le entregó el bastón de mando a la alcaldesa. Fue la última acción del exregidor y del anterior edil de Cultura, Iván Pérez: su asistencia al Pleno, ya que sus votos eran indispensables para que el PSOE mantuviera la Alcaldía. Ahora ya podrán renunciar a sus actas para que comience la maquinaria legal y entren nuevas caras en su lugar.

Ampliar Barbón saluda a Sanz y al resto de miembros de la Corporación. Mario Rojas

Las primeras palabras de la nueva regidora fueron toda una declaración de intenciones: «Hoy Llanera escribe una nueva página, pero no es un libro nuevo, es la continuidad de una historia que llevamos diez años escribiendo juntos. Una historia que empezó con un sueño de transformación y que hoy seguimos escribiendo con la misma letra, la del compromiso, la cercanía y el trabajo bien hecho». Dijo ante el numeroso público, representantes políticos, institucionales y figuras del mundo empresarial que recibía «con humildad y orgullo ser vuestra alcaldesa tras la renuncia de nuestro compañero y amigo Gerardo Sanz». En ese momento del discurso se dirigió a él directamente: «Gracias por todo, por la visión, el empuje, por la demostración de que Llanera puede mirar hacia el futuro sin dejar de cuidar sus raíces. Has sido nuestro motor, nuestra brújula y, a veces, hasta el mecánico que arreglaba la máquina». Aquí se emocionó. «Ese legado no se borra, es el punto de partida de lo que viene».

Ampliar El público llenó el espacio Plaza de La Habana, donde se celebró la sesión plenaria. Mario Rojas

La alcaldesa dijo que hay que seguir afrontando los retos pendientes «con paso firme». Y anunció que la forma de trabajar seguirá siendo «la escucha, la participación y la búsqueda del diálogo». Por eso, quiso tender la mano al resto de partidos: «Podemos discrepar, pero debemos hacerlo desde el respeto y con un objetivo común, mejorar la vida de nuestra gente, siempre pensando en Llanera, sin personalismos». ¿Los compromisos? «Seguir mejorando los servicios públicos, mejorar la cultura y el deporte, la participación vecinal, cuidar nuestros pueblos y su identidad, apostar por la innovación y el desarrollo económico, trabajar con especial atención por la infancia, cuidar de nuestras personas mayores y apoyar a nuestra juventud para que tengan oportunidades reales». Para ello, aseguró tener un equipo «preparado y, sobre todo, muy unido».

Cruce de reproches

Uno de los contrapuntos lo puso el portavoz del PP, Silverio Argüelles, que sólo fue apoyado por sus seis ediles. «Lo que hemos escuchado confirma lo que venimos denunciando desde hace tiempo: el PSOE gobierna sin dirección, sin autocrítica y sin compromisos concretos», se quejó. «Era una oportunidad para explicar qué ha pasado este mandato, qué ha pasado desde que en enero de 2024 el exalcalde abandonara Llanera y tú y el resto del equipo de gobierno quedaseis al frente, qué ha ocurrido desde que el pasado febrero Gerardo Sanz anunció a Adrián Barbón que se iba». También enumeró lo que para él son los incumplimientos del PSOE, como la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) o las infraestructuras que precisa el municipio. Y, dirigiéndose al propio Barbón, citó la variante de Cayés. Esa escenografía no gustó nada al presidente regional, quien le reprochó con el dedo que no se dirigiera al resto de la Corporación.

Ya después del Pleno, Barbón se quiso referir a ese asunto (y a otros): «Vengo como presidente porque se trata de un relevo en la Alcaldía, y no uno cualquiera. Lo es en uno de los municipios más importantes de Asturias. Reconocí el trabajo de Sanz en estos diez años de transformación de Llanera y hoy quería estar aquí para trasladar el compromiso» de su ejecutivo. De hecho, anunció una próxima reunión con la regidora. «No puedo dejar de pasar una referencia a algo que considero una falta de respeto y de educación; me ha sorprendido la vehemencia con la que el candidato del PP me interpelaba a mí. Eso es una descortesía. Tengo que decir que fue más cortés la portavoz de Vox». Criticó el socialista que Argüelles tenga dedicación parcial para el concejo por su condición de diputado en las Cortes Generales. «La alcaldesa va a tener dedicación plena. Reafirmo mi compromiso con el municipio».

Precisamente, la portavoz de Vox, María Luisa Menéndez, en su intervención se limitó a argumentar la falta de apoyo de sus dos ediles al PSOE «por ser nuestras políticas totalmente opuestas. La mala relación entre el exalcalde y el presidente regional ha provocado un ambiente de tensión que ha entorpecido la actividad del equipo de gobierno municipal».

El Sanz de los gestos

La presencia del propio exregidor fue muy discreta en toda la sesión. Parecía escondido en el escenario, tras sus compañeros, y se marchó veloz del recinto al finalizar el Pleno. Pero sus constantes gestos durante la intervención del único edil de IU, Gonzalo Bengoa, fueron un poema. «Tras el anuncio, hace unos días, de la dimisión de Sanz como alcalde pudimos saber que la decisión estaba tomada, que se la comunicó a quien le pareció oportuno y que siguió al frente del cargo, sin más, hasta hace una semana», criticó el concejal de Izquierda Unida. «Por tanto, hemos perdido más de un año y medio porque en este Ayuntamiento no había nadie al frente. Sin un alcalde presente y sin un equipo de gobierno cohesionado y fuerte, un equipo que no supo ver o no pudo suplir estas ausencias de Sanz en el Ayuntamiento». Bengoa manifestó que a su formación todo esto le parecía una irresponsabilidad. «Y no sólo de Sanz, sino de un PSOE que, al ver la evidencia de que el alcalde no estaba presente, no tomó medidas inmediatas».

Eva Pérez, tras recibir las felicitaciones de su familia, compañeros y del público, explicó que, efectivamente, tiene que afrontar el cambio que supone la marcha de Sanz; «pero la maquinaria aquí no paró, seguimos trabajando a tope». Sobre la entrada de los nuevos dos ediles –una vez se confirme la renuncia a las actas del exalcalde y de Iván Pérez–, la socialista explicó que, en este proceso interno del partido, se tiene que hablar con las personas que siguen en la lista para conocer su disposición a coger el testigo.