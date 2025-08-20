El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eva Pérez recibe el bastón de la Alcaldía de manos de Gerardo Sanz, quien dimitió recientemente. Mario Rojas

La socialista Eva Pérez, nueva alcaldesa de Llanera con el apoyo de Adrián Barbón

«El concejo escribe una nueva página, pero no es un libro nuevo, es la continuidad de una historia que llevamos diez años escribiendo»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Llanera

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:05

No hubo sorpresas ni cambio de guion de última hora. La socialista Eva María Pérez fue, en la tarde de este miércoles, investida como la ... primera alcaldesa de Llanera gracias a la mayoría simple lograda por su partido en las últimas elecciones municipales, ocho votos a favor en una Corporación de 17. El PP votó por su propio candidato, Silverio Argüelles; y el resto de formaciones, Vox e IU, no optaron a la Alcaldía, por lo que se abstuvieron. Lo que sí hubo fue un escenario diferente: se celebró en el espacio Plaza de La Habana, con un aforo casi completo, y también hubo muchos protagonistas estelares con todo un despliegue de símbolos. Uno de ellos, la propia presencia en la sesión del presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), quien quiso mostrar su apoyo al equipo de gobierno tras la abrupta dimisión con críticas al Ejecutivo regional del anterior regidor, Gerardo Sanz.

